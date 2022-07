Stranger of Paradise: Details und Trailer zu „Trials of the Dragon King“

Square Enix und Team Ninja gewähren uns einen Blick auf den "Trials of the Dragon King"-DLC des Action-Rollenspiels "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin". Der neue Inhalt erscheint in der nächsten Woche.

In der kommenden Woche wird mit „Trials of the Dragon King“ eine erste Erweiterung für das Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ auf den Markt kommen. Square Enix und Team Ninja haben einen neuen Trailer und einige Informationen zu den Inhalten enthüllt.

Bahamut prüft euch

Die Spieler werden in „Trials of the Dragon King“ einen Mann treffen, der den Mantel des dunklen Gottes des Chaos übernommen und die Macht der Schöpfung für sich beansprucht hat. Dabei handelt es sich um einen minutiös abgestimmten Plan, der die Ketten sprengen sollte, die die Lufenianer der Welt angelegt hatten. Über die ewige Zeit werden er und seine Kameraden die Helden führen, die den Titel des Kriegers des Lichts tragen. Diese tauchen nämlich in Cornelia auf, um das Licht der Kristalle wiederherzustellen und die Welt zu retten.

Des Weiteren werden die Spieler auf Bahamut, den König der Drachen, treffen, der ihnen Prüfungen stellt sowie Jack und seinen Kollegen mit Rat zur Seite steht. Zwei neue Jobs werden ebenfalls ins Spiel kommen. Dabei handelt es sich um die Beschwörer sowie die Pilger. Während die einen Bahamut beschwören können, setzen die anderen auf einen Stab, um die Gegner niederzustrecken.

Zum Thema: Der „Trials of the Dragon King“-DLC hat einen Termin

„Trials of the Dragon King“ wird am 20. Juli 2022 für „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erscheinen. Es ist die erste von drei geplanten Erweiterungen, die im Season Pass enthalten sind.

Weitere Meldungen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren