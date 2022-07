Stray: So viel Speicher wird benötigt – Die Installationsgrößen auf PS4 & PS5

In der kommenden Woche veröffentlichen die Indie-Entwickler der BlueTwelve Studios ihr ungewöhnliches Projekt „Stray“ unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Wie sich entsprechenden Produkteinträgen, die in den Datenbanken des PlayStation Networks entdeckt wurden, entnehmen lässt, müsst ihr auf der PlayStation 4 13,35 Gigabyte an freiem Speicherplatz für „Stray“ reservieren. Auf der PlayStation 5 hingegen profitiert ihr von der effektiven Kompressionstechnik der aktuellen Sony-Konsole, die dafür sorgt, dass „Stray“ auf der PlayStation 5 lediglich 7,51 Gigabyte belegt.

In beiden Fällen kommt allerdings noch das Day-One-Update hinzu, das diverse Verbesserungen wie eine optimierte Kollisionsabfrage mit sich bringt.

Der Retail-Release erfolgt etwas später

Die digitale Version von „Stray“ erscheint am nächsten Dienstag, den 19. Juli 2022 für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und den PC. Möchtet ihr euch das Katzen-Abenteuer in Form einer Retail-Version in das heimische Regal stellen, dann werdet ihr euch noch etwas länger gedulden müssen. Wie die Entwickler der BlueTwelve Studios in Zusammenarbeit mit iam8bit bekannt gaben, wird die PlayStation-exklusive Retail-Version von „Stray“ ab dem 20. September 2022 erhältlich sein.

Exklusiv über den hauseigenen Online-Store von iam8bit wird zudem eine Deluxe-Edition angeboten. Diese wird zum Preis von 44,99 US-Dollar erhältlich sein und neben dem Spiel an sich diverse Extras wie ein Poster der ersten Teaser-Artworks von „Stray“, sechs hochwertige und zum Einrahmen geeignete Kunstkarten oder einen „Fuzzy Pettable Chenille“-Patch des katzenartigen Protagonisten umfassen.

In „Stray“ schlüpft ihr in die Rolle einer Katze und findet euch in einer Stadt wieder, die von einem düsteren Schicksal heimgesucht wurde. Ihr macht euch daran, dem Geheimnis der Stadt auf den Grund zu gehen und werdet bei eurem Vorhaben von der freundlichen Drohne B12 unterstützt.

