Soulframe: Kostenloses Open World-Abenteuer vom „Warframe“-Entwickler präsentiert

Lange Zeit war Steve Sinclair als Director von „Warframe“ tätig. Jetzt legt er seinen Posten nieder, um sich auf die Entwicklung des frisch angekündigten Open World-Abenteuers „Soulframe“ zu konzentrieren.

Der Name lässt schon vermuten, dass es eine Verbindung zum 2013 veröffentlichten Online-Action-Game gibt. Es handelt sich allerdings nicht um den Nachfolger, sondern vielmehr um die Schwester von „Warframe“. Der Entwickler bezeichnet das Spiel als „Spiegelversion des Warframe-Universums“. Zu erwarten ist eine einzigartige Variante des Science-Fiction-Genres.

Sinclair erklärt die Unterschiede zu „Warframe“: Kooperative PvE-Gefechte und prozedural generierte Umgebungen sollen wichtige Gameplay-Elemente bleiben. Statt Schießereien sollen jedoch Nahkämpfe im Fokus stehen. Dabei möchten die Entwickler das Tempo deutlich reduzieren, wodurch sich das Movement schwerfälliger anfühlen wird. Zudem soll die Erkundung eine wichtige Rolle spielen und die Umgebung lebendiger wirken.

In der Handlung wird unter anderem die Zerstörung der Umwelt behandelt. Dafür hat sich das Entwicklerteam vom Anime-Film „Prinzessin Mononoke“ und dem Fantasyfilm „Die unendliche Geschichte“ inspirieren lassen.

Die negativen Auswirkungen der Industrie auf die Umwelt soll der Spieler zu spüren bekommen: „Die Idee ist, dass die Welt selbst ein wenig wütend darüber ist, was ihr angetan wurde, und der Boden darunter verändert sich im Laufe des Tages. Es wird also eine prozedurale Struktur in den Höhlennetzwerken und Klüften und so weiter unter der Welt geben.“

Eine sehr frühe Ankündigung

Noch befindet sich „Soulframe“ in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Zwar existieren die wichtigsten Konzepte schon seit 2019, doch bis Anfang dieses Jahres waren nur wenige Entwickler – hauptsächlich Künstler – mit dem Projekt beschäftigt.

Sinclair räumt ein, dass die Ankündigung eigentlich zu früh erfolgt. Allerdings möchte man gegenüber der Community transparent sein und ihr nichts vorenthalten. Und weitere Infos zum Projekt sollen dennoch so früh wie möglich verkündet werden. Möglicherweise ist in einem Jahr schon eine Testversion verfügbar.

Ein Markenschutz von „Soulframe“ ist schon vor zwei Monaten aufgetaucht. Deshalb ist die Ankündigung nicht völlig überraschend.

Für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird, ist noch unbekannt. Vermutlich werden wie bei „Warframe“ sowohl mehrere Konsolen als auch der PC versorgt.

Der Ankündigungstrailer zu „Soulframe“:

Quelle: Washington Post

