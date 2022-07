The Callisto Protocol: Video mit Glen Schofield zeigt Gameplay-Ausschnitte

The Callisto Protocol:

Game Informer hat zu "The Callisto Protocol" ein neues Video veröffentlicht, in dem einerseits Glen Schofield zu Wort kommt, aber auch kurze Gameplay-Ausschnitte gezeigt werden.

Ein von Game Informer veröffentlichtes Video zu „The Callisto Protocol“ zeigt ein kurzes Interview mit Glen Schofield, der einige Fragen der Redaktion beantwortet. Dabei kam heraus, dass der „Dead Space“-Schöpfer nach seinem Weggang von Activision nicht sofort mit der Entwicklung neuer Spiele begann und es zunächst vorzog, einige Wochen allein in der Wüste zu verbringen, um zu zeichnen. Währenddessen wurde die Idee für „Callisto Protokoll“ geboren.

Von diesem Punkt aus wurde die Geschichte entwickelt und das Projekt verschiedenen Publishern vorgeschlagen, bis die Striking Distance Studios gegründet wurden und Krafton die Entwicklung des Projektes finanzierte.

Kurze Gameplay-Ausschnitte im Video

Neben den Antworten von Schofield umfasst das Video auch einige kurze Gameplay-Schnipsel, die noch einmal einen Einblick in das düstere Spielgeschehen werfen lassen. Aber erwartet nicht zu viele Eindrücke. Eingebettet ist der Clip unterhalb dieser Zeilen.

„The Callisto Protocol“ ist ein Third-Person-Survival-Horrorspiel, das 300 Jahre in der Zukunft spielt. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Jacob Lee, der in das Hochsicherheitsgefängnis Schwarzstahl auf Jupiters Mond Callisto gesteckt wurde.

„Als sich die Häftlinge in monströse Kreaturen verwandeln, bricht im Gefängnis das Chaos aus“, so die Macher. „Um zu überleben, muss sich Jacob seinen Weg in die Sicherheit durch das Schwarzstahlgefängnis bahnen und die dunklen und verstörenden Geheimisse, die unter der Oberfläche Callistos verborgen liegen, aufdecken.“

Während der Handlung wird eine Mischung aus Fernkampf mit Schusswaffen und Nahkampf geboten. Zugleich muss der Protagonist seine Taktiken anpassen, um die sich verändernden Kreaturen zu besiegen und neue Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten freizuschalten.

Falls euch das Gezeigte gefällt: „The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember 2022 veröffentlicht – und zwar für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbestellungen sind bei Amazon möglich.

