CD Projekt: Sinkender Marktwert lässt Techland vorbeiziehen

Nach dem Hype rund um "Cyberpunk 2077" folgte die Bruchlandung: Der Marktwert von CD Projekt sinkt kontinuierlich. Sogar Techland ist Schätzungen zufolge momentan höher bewertet als das "The Witcher"-Studio.

Es gab Zeiten, in denen der Marktwert von CD Projekt über dem des Publishers Ubisoft lag. Doch es folgte die Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“, das auf den Konsolen einen katastrophalen Zustand zeigte, der Sony gar dazu bewegte, das Spiel aus dem PlayStation Store zu nehmen und Rückerstattungen anzubieten.

Seit der Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ kennt der Aktienkurs von CD Projekt in der Regel nur eine Richtung: Wer in der Launchphase des Titels bestimmten Anlageberatern auf Youtube vertraute und sein Geld in das Unternehmen steckte, sorgte für eine effektive Reduzierung seines Vermögens.

Techland zieht an CD Projekt vorbei

Um 75 Prozent gab der Kurs von CD Projekt seit dem Höchstwert 2020 nach. Oder anders ausgedrückt: Vor dem Launch von „Cyberpunk 2077“ war eine Aktie zeitweise mehr als 100 Euro wert. Momentan liegt der Kurs bei unter 20 Euro – wie schon im Jahr 2017.

Damit ist CD Projekt Schätzungen zufolge weniger wert als das ebenfalls in Polen ansässige Techland, das sich zuletzt mit „Dying Light 2“ einen Namen machte. Allerdings ist hier zu beachten, dass die Zahlen von Techland nicht öffentlich sind, da das Studio nicht börsennotiert ist.

Puls Biznesu schätzt jedoch, dass es sich um 10,6 Milliarden Złoty – rund 2,2 Milliarden Euro – handeln könnte. CD Projekt ist beim jetzigen Kurs etwa 2 Milliarden Euro wert.

„Bei der Rücknahme von 15 Millionen Aktien für 900 Millionen PLN wird eine Aktie mit 60 PLN bewertet. Geht man von einer Anzahl von 175,94 Millionen Aktien des Unternehmens aus, so ergibt sich eine implizite Bewertung von Techland von 10,56 Milliarden PLN“,

In den Jahren von 2017 bis 2020 stieg der Aktienkurs von CD Projekt kontinuierlich. Hoch waren die Erwartungen an „Cyberpunk 2077“, nachdem das polnische Studio mit „The Witcher 3“ einen enormen kommerziellen Erfolg hinlegen konnte.

Entsprechend sollte „Cyberpunk 2077“ eine der bedeutendsten Veröffentlichungen der letzten Konsolengeneration werden. Nach drei Verzögerungen erfolgte die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten RPG mit einer Reihe von technischen Problemen. Ebenfalls ließ die Tatsache, dass CD Projekt den Zustand auf den Konsolen bis zum Launch verheimlichte, das Vertrauen in das Unternehmen schwinden.

Nach einem halben Jahr und etlichen Patches kehrte „Cyberpunk 2077“ schließlich im Juni 2021 auf den Online-Marktplatz von Sony zurück und auch Versionen für PS5 und Xbox Series X/S sind inzwischen erhältlich. Eine große Erweiterung soll folgen.

Ebenfalls soll „The Witcher 3: Wild Hunt“ auf die aktuelle Konsolengeneration gehievt werden. Ein entsprechendes Upgrade befindet sich in der Entwicklung. Und auch ein komplett neues „The Witcher“ ist in der Pipeline.

