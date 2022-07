FIFA 23: Cover der Ultimate Edition zeigt Sam Kerr und Kylian Mbappe

Zu "FIFA 23" wurden die ersten Cover-Stars enthüllt. Sam Kerr und Kylian Mbappe zieren die Ultimate Edition des Titels, was die zwei kommenden Weltmeisterschaften, die im Fußballspiel vertreten sind, widerspiegelt.

„FIFA 23“ ist das letzte EA-Fußballspiel mit dem „FIFA“-Branding. Schon vor einigen Monaten gab der Publisher Electronic Arts bekannt, dass die Lizenzvereinbarung mit der FIFA nicht verlängert wurde und die künftigen Spiele einen anderen Namen tragen werden.

Zunächst steht allerdings die Veröffentlichung des diesjährigen Fußballspiels bevor, bei dem sich die Käufer hinsichtlich des Namens nicht umgewöhnen müssen. Eine Besonderheit gibt es aber dennoch: Auf dem Cover der Ultimate Edition von „FIFA 23“ kann ein weiblicher Star bewundert werden.

Kylian Mbappé ist bereits das dritte Jahr in Folge auf dem Cover der „FIFA“-Reihe zu sehen. Hinzu gesellt sich diesmal Sam Kerr, eine der größten Fußballerinen des Frauenfußballs. Mit Chelsea konnte sie drei Jahre in Folge die Women’s Super League gewinnen und wurde zur FWA-Frauenfußballerin des Jahres 2022 gewählt. Seit 2010 führt sie den Angriff der australischen Frauen-Nationalmannschaft an.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Frau innerhalb der „FIFA“-Reihe ein Cover ziert. Schon mit „FIFA 16“ gesellte sich auf dem US-Cover eine Dame hinzu.

Frauen- und Männer-Weltmeisterschaften dabei

„FIFA 23“ soll zum Abschluss der Lizenzierung eines der besten Spiele der Serie werden. Der Titel wird sowohl die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Männer repräsentieren, die in diesem Winter in Katar stattfinden wird, als auch die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die im Sommer 2023 in Australien und Neuseeland folgt.

Wie das Cover der Standard Edition von „FIFA 23“ aussehen wird, gab EA Sports noch nicht preis. Allerdings dürfte die Enthüllung in naher Zukunft folgen.

„FIFA 23“ wird später in diesem Jahr auf den Markt gebracht. Einen offiziellen Releasetermin gibt es für den Titel noch nicht. Aber es kann davon ausgegangen werden, dass der Launch wie üblich Ende September oder Anfang Oktober erfolgen wird.

Zu den unterstützten Plattformen von „FIFA 23“ gehören die PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One der PC und Stadia. Im Fall der Switch kann vermutet werden, dass eine sogenannte Legacy Edition angeboten wird. Mehr zu „FIFA 23“ findet ihr in unserer wachsenden Themen-Übersicht zum Fußballspiel.

