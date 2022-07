Stray: Test-Wertungen in der Übersicht

Katzenliebhaber und viele weitere Spieler warten seit Monaten ungeduldig auf „Stray“. Und es scheint, dass der Titel die hohen Erwartungen durchaus erfüllen kann. Die ersten Redaktionen gaben ihr Tests heraus und versprechen damit weitgehend ein gelungenes Spiel.

Auf der PS5 kommt „Stray“ basierend auf knapp 70 Reviews auf einen Metascore von 83. Nachfolgend sind ein paar Ausschnitte aus den Fazits einzelner Redaktionen zusammengefasst.

Ein entzückendes Abenteuer

PlayStation Universe: „Stray hat es geschafft, die hohen Erwartungen zu erfüllen, die in das Spiel gesetzt wurden, als bekannt wurde, dass man die Kontrolle über eine einsame Katze in einer Dystopie übernehmen würde. Auch wenn manche sagen, dass man bei einem solchen Setup kaum etwas verfehlen kann, ist das, was Entwickler BlueTwelve Studio aus den zusammengesetzten Teilen geschaffen hat, etwas ganz Besonderes und macht Lust auf mehr.“

TheSixthAxis: „Das Kätzchen-Abenteuer von Stray zu spielen ist eine Erfahrung voller Freude und Vergnügen. Ich habe es geliebt, und meine Katze hat es auch geliebt.“

PlayStation LifeStyle: „Trotz des einen oder anderen Ausrutschers ist Stray ein (größtenteils) entspannendes Spiel, das clevere Katzeninteraktionen in ein fesselndes Abenteuer verwandelt. Das Gameplay ist so einfach, dass es von allen Altersgruppen gespielt werden kann, auch wenn jüngere Kinder die Zurk-Bilder vielleicht etwas gruselig finden.“

IGN: „Stray ist ein entzückendes Abenteuer in einer düsteren, aber liebenswert hoffnungsvollen Cyberpunk-Welt. Und das ist nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass man die ganze Zeit in der Rolle einer liebenswerten Katze spielt. Die Mischung aus einfachem Jump’n’Run, Rätseln und der Suche nach Gegenständen ist in der Geschichte sehr gut ausbalanciert.“

PLAY3.DE: „Stray ist herzallerliebst, wunderschön und gesellschaftskritisch. Eine tolle Mischung! Sie regt zum Nachdenken an, aber ist gleichzeitig so flauschig verpackt, dass das knapp 8- bis 9-stündige Abenteuer niemals schwer wirkt.“

Testwertungen in der Übersicht (Auswahl):

VG247 – 100

Guardian – 100

PSX Extreme – 100

VGC – 100

Gaming Nexus – 100

Gamepressure – 95

IGN Japan – 90

PSU – 90

Game Rant – 90

Destructoid – 90

Gamesradar – 90

Hobby Consolas – 90

Press Start Australia – 90

Screen Rant – 90

TheSixthAxis – 90

WCCFTECH – 90

Comicbook – 90

God is a Geek – 90

PlayStation Lifestyle – 85

PLAY3.DE – 85

CG Magazine – 85

Everyeye.it – 83

IGN Italia – 81

Gamingbolt – 80

Multiplayer.it – 80

Ausgamers – 80

IGN – 80

Push Square – 80

Stevivor – 80

EGM – 80

The Game Machine – 75

Vandal – 74

Power Unlimited – 70

Dexerto – 70

NME – 60

Attack of the Fanboy – 60

Die komplette Übersicht über die eingegangenen Test-Wertungen könnt ihr euch direkt auf Metacritic anschauen.

Die digitale Version von „Stray“ erscheint am 19. Juli 2022 für PS4, PS5 und PC. Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium erhalten den Titel ohne Zusatzkosten. Ebenfalls ist eine exklusive Disk-Fassung geplant.

