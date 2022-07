Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: Dash-Funktion und weitere Neuerungen bestätigt

Mit „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ kündigte Square Enix vor wenigen Wochen eine überarbeitete Remastered-Version des ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlichten PlayStation Portable-Rollenspiels an.

Im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von GameSpot ging Mariko Sato, der verantwortliche Produzent von „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“, noch einmal auf die verschiedenen Neuerungen ein, die das Rollenspiel im Zuge des Remasters spendiert bekommt. Sollte euch das „Digital Mind Wave“-System seinerzeit gestört haben, könnt ihr euch in „Reunion“ über die Möglichkeit freuen, die entsprechenden Zwischensequenzen zu überspringen.

Eine Neuerung, die in Kombination mit einer neuen Dash-Funktion und dem Shortcut-Feature für Zauber und Fähigkeiten vor allem der Dynamik der Kämpfe zugute kommen wird, wie Sato ausführte.

Darum wurde Reunion zu einem eigenständigen Titel

Weiter merkte Sato an, dass die Entwickler bei den Arbeiten an „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ das Ziel verfolgten, das Kampfsystem zu modernisieren, ohne zu sehr von den spielerischen Wurzeln des Originals aus dem Jahr 2007 abzuweichen. „Es ist also eine sehr gute Kombination aus dem ursprünglichen Kampfsystem und etwas in der Nähe des Final Fantasy VII-Remakes“, so Sato, der sich gleichzeitig für das damalige Feedback der Community bedankte und versicherte, dass viele der damaligen Vorschläge der Spieler und Spielerinnen berücksichtigt wurden.

Doch warum wird „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ in Form eines eigenständigen Titels oder nicht etwa als DLC zum „Final Fantasy VII Remake“ veröffentlicht? Diese Frage beantwortete Sato wie folgt: „Beim Final Fantasy VII Remake ist es etwas schwierig, Crisis Core als Erlebnis in das Remake einzubauen, da die Spieler Zack verkörpern müssen. Und wenn das nur als separates, kleineres Kapitel enthalten ist, dann kann es wirklich nur als Zusammenfassung oder Zusammenfassung von allem, was passiert ist, präsentiert werden.“

„Darüber hinaus war es allein angesichts des Zeitplans rund um das gesamte Remake-Projekt besser, Crisis Core Reunion als separaten Titel zu erstellen und ihn nicht nur in das Remake-Erlebnis selbst zu integrieren“, heißt es abschließend.

„Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ erscheint im Winter für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

