Media Markt: 3 für 2-Sale mit PS5- und PS4-Games gestartet

Nach dem großen Prime-Sale von Amazon geht es bei Media Markt mit der nächsten Aktion weiter. Einige Tage lang könnt ihr dort drei Spiele in den Warenkorb packen, müsst an der Kasse aber nur zwei dieser Games bezahlen. Das dritte Spiel bekommt ihr quasi geschenkt.

Nachfolgend haben wir die entsprechende Produktseite verlinkt.

Media Markt: Gaming Aktion 3 für 2

Zur Auswahl stehen zahlreiche Spiele für PS4, PS5 und weitere Systeme. Beispielsweise könnt ihr die PS5-Versionen von „Horizon Forbidden West“, „F1 22“ und „The Quarry“ in den Warenkorb packen. Jenseits der Aktion würdet ihr für diese drei Games 197,97 Euro bezahlen. Doch da der Preis eines der Spiele abgezogen wird, sind es am Ende nur 134,98 Euro.

Ähnlich sieht es bei „Gran Turismo 7“, „Far Cry 6“ und „Call of Duty Vanguard“ aus. Kauft ihr diese drei Spiele für die PS5, sind es am Ende 143,97 statt 173,97 Euro inkl. Lieferkosten.

Beim zweiten Beispiel fällt der Rabatt niedriger aus, was einen simplen Grund hat. Denn abgezogen wird immer der Preis des günstigsten Spiels, was 34,99 Euro für „Far Cry 6“ wären. Wie viel ihr am Ende spart, hängt also davon ab, welche Titel ihr wählt. Packt ihr zwei Vollpreisspiele und zum Beispiel „Back 4 Blood“, das aktuell 12,99 Euro kostet, in den Warenkorb, ist der prozentuale Rabatt am Ende nicht sehr hoch.

Ebenfalls vertreten sind Spiele wie „Ghost of Tushima“, „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“, „Riders Republic“, „Elden Ring“, „Star Wars Jedi Fallen Order“ und viele weitere Blockbuster. Im Media Markt-Sale sind aber nicht nur PS5- und PS4-Games aufgelistet. Auch Spiele für die Xbox-Konsolen und PC sind im Angebot.

So funktioniert der Sale:

Wählt 3 Spiele aus der Übersicht aus

Packt sie zusammen in den Warenkorb

Im Warenkorb erfolgt der Preisabzug automatisch und der von euch zu zahlende Betrag wird angezeigt

Die neue 3 für 2-Aktion wurde am gestrigen Sonntag gestartet und läuft bis zum 2. August 2022. Die weiteren Bedingungen des Sales sind auf der oben verlinkten Aktionsseite zusammengefasst. Viel Spaß beim shoppen.

