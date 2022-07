No More Heroes 3: Termin und neuer Trailer für PS4 und PS5

No More Heroes 3:

"No More Heroes 3" erscheint bald für weitere Plattformen. Nach dem Switch-Release steht der Termin für PS5, PS4 und weitere Systeme fest. Auch ein neuer Trailer kann angeschaut werden.

„No More Heroes 3“ hat nach dem Switch-Release einen Termin für weitere Plattformen erhalten. Erscheinen wird der Titel in Europa am 14. Oktober 2022. Nordeuropäische Spieler sind drei Tage früher an der Reihe, wie die Publisher XSEED Games und Marvelous Europe bekannt gaben. Unterstützt werden die Konsolen PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie der PC.

Unterschiedliche Editions für Amerika und Europa

In Nordamerika wird „No More Heroes 3“ in einer physischen „Day 1 Edition“ für PS5, PS4 und Xbox Series X/S und One erhältlich sein. Sie schlägt mit 59,99 US-Dollar zu Buche und umfasst eine Kopie des Spiels, ein mehr als 70-seitiges Softcover-Artbook, einen 22-Track-Soundtrack, ein Motorradnummernschild und zwei neue Illustrationen vom Serienkünstler Yusuke Kozaki für die Spielhülle und die individuelle Außenverpackung.

In Europa wird das Spiel in einer physischen Edition zum Preis von 59,99 Euro erhältlich sein. Sie umfasst ein Exemplar des Spiels, neue Illustrationen des Serienkünstlers Yusuke Kozaki für die Spielhülle, drei Karten und ein doppelseitiges Poster mit Travis und seinem Demzamtiger.

„No More Heroes 3“ ist bereits für die Nintendo Switch erhältlich, sodass die ersten Testwertungen vorliegen, wenn auch für ein anderes System. Auf Basis von rund 100 Reviews kommt der Titel auf einen Metascore von 75. Auch die Spieler sind zufrieden. Der User Score liegt bei einer 8,2.

In „No More Heroes 3“, das neun Jahre nach den Ereignissen des zweiten Spiels angesiedelt ist, versucht der Protagonist Travis Touchdown erneut, sich an die Spitze einer Rangliste von Attentätern zu setzen. Der Clou ist, dass die Attentäter dieses Mal alle aus dem Weltraum kommen und Travis versucht, sie zu besiegen, um einen bösen Außerirdischen namens FU zu erreichen und ihn daran zu hindern, die Welt zu übernehmen.

Nachfolgend könnt ihr euch einen neuen Trailer zu „No More Heroes 3“ anschauen, mit dem der Release-Termin gefeiert wird.

