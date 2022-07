Tekken Bloodline: Starttermin der Netflix-Adaption verkündet

Nachdem in den vergangenen Jahren verschiedene bekannte Marken der Videospielindustrie den Weg auf den weltweit führenden Streaming-Dienst Netflix fanden, kündigte Bandai Namco Entertainment im Frühjahr eine entsprechende Umsetzung der „Tekken“-Serie an.

Hieß es bisher nur, dass die „Tekken: Bloodline“ genannte Netflix-Adaption im Laufe des Sommers an den Start gehen wird, bekam die Serie nun einen konkreten Starttermin spendiert. Los geht es demnach am 18. August 2022. „Tekken: Bloodline“ greift die Geschehnisse rund um „Tekken 3“ auf und rückt den beliebten Protagonisten Jin Kazama beziehungsweise dessen Schicksal in den Mittelpunkt.

Eine finstere Macht sorgt für Angst und Schrecken

Auch wenn Jin Kazama den legendären Kampfstil seiner Familie erlernte, war er nicht in der Lage, die dunkle Gefahr, die seine Familie und vor allem seine Mutter Jun bedrohte, in die Schranken zu weisen. „Macht ist alles: Jin Kazama erlernte die Selbstverteidigungskünste der Familie, die traditionellen Kampfkünste im Kazama-Stil, schon in jungen Jahren von seiner Mutter“, heißt es in der offiziellen Beschreibung der Netflix-Serie.

„Trotzdem war er machtlos, als plötzlich ein monströses Übel auftauchte, alles zerstörte, was ihm lieb war, und sein Leben für immer veränderte. Wütend auf sich selbst, weil er es nicht aufhalten konnte, schwor Jin Rache und suchte nach absoluter Macht, um diese zu erlangen. Seine Suche führt zum ultimativen Kampf auf globaler Ebene – dem King of Iron Fist-Turnier“, führen die Macher zur Handlung aus.

Anbei der neueste Trailer zu „Tekken: Bloodline“.

