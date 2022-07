Marvel’s Spider-Man Remastered: PC-Funktionen veranschaulicht und Anforderungen bekannt

Anfang Juni kündigte Sony „Marvel’s Spider-Man Remastered“ und die Standalone-Erweiterung „Miles Morales“ für den PC an. Ein frisch veröffentlichter Trailer widmet sich nun dem erstgenannten Projekt.

Bessere Grafik, unbegrenzte FPS und mehr

Zu sehen sind hier die technischen Verbesserungen, auf die sich PC-Spieler freuen dürfen. Dazu zählen verbesserte Schatten und auf Raytracing basierende Reflexionen, die zu einer höchst realistischen Grafik führen. Um Prioritäten festzulegen, stehen dem Spieler übrigens mehrere Qualitätsmodi zur Auswahl.

Des Weiteren haben wir eine Unterstützung von Ultrawide-Monitoren und unbegrenzte FPS-Anzahl. Technologien wie Nvidia DLSS oder DLAA werden ebenfalls unterstützt.

Außerdem kann das Superhelden-Abenteuer mit dem PS5-Controller gespielt werden. Dafür müsst ihr das Gerät mittels USB-Kabel an den Rechner anschließen. Natürlich werden auch Maus und Tastatur vollwertig unterstützt, wobei ihr von verschiedenen Anpassungsoptionen Gebrauch machen könnt.

So sehen die Hardware-Anforderungen aus:

„Marvel’s Spider-Man Remastered“ erscheint am 12. August dieses Jahres über Steam und den Epic Games Store. Wenn ihr euch für die Vorbestellung entscheidet, gibt es folgende Inhalte dazu:

Iron-Spider-Anzug

Velocity-Anzug

Spider-Punk-Anzug

Spider-Drone-Gadget

Fünf Fertigkeitspunkte

Als erfahrener Spider-Man muss Peter Parker ikonische Marvel-Schurken in New York City bekämpfen. Gleichzeitig versucht er, sein Privatleben in den Griff zu kriegen. Nachdem ihr sein chaotisches Abenteuer abgeschlossen habt, könnt ihr das „Die Stadt, die niemals schläft“-DLC in Angriff nehmen. Hier müsst ihr in drei Kapiteln weiteren Bösewichten das Handwerk legen.

Bis „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ auf dem PC spielbar ist, vergeht noch etwas mehr Zeit. Im diesjährigen Herbst soll es so weit sein.

