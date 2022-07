MultiVersus: Alle optionalen Inhalte kosten mehr als 250 Euro

Beim Multiplayer-Brawler "MultiVersus" setzen die verantwortlichen Entwickler von Player First Games bekanntermaßen auf das Free2Play-Modell. Wie auf Basis der offenen Beta berichtet wird, gibt es zahlreiche Inhalte, die lediglich mit einer kostenpflichtigen Premium-Währung erworben werden können.

"MultiVersus" startete in dieser Woche in die offene Beta.

In dieser Woche erhielten alle, die bereits an dem geschlossenen Alpha-Test von „MultiVersus“ teilgenommen haben oder über einen Twitch-Drop an einen entsprechenden Code kamen, Zugriff auf die offene Beta des Multiplayer-Brawlers „MultiVersus“.

Alle anderen dürfen ab dem 26. Juli 2022 loslegen. Da es sich bei „MultiVersus“ um einen Free2Play-Titel handelt, der sich mittels einer Premium-Währung finanziert, nahmen sich Nutzer der offenen Beta an und gingen der Frage auf den Grund, wie viel Geld die Spieler oder Spielerinnen ausgeben müssten, um sich alle optionalen Inhalte zu sichern. Grundlegend gibt es in „MultiVersus“ zwei Währungen.

Während Coins beziehungsweise Münzen im Spiel verdient werden können, ist die Premium-Währung Gleamium lediglich gegen Echtgeld erhältlich.

Charaktere lassen sich mit Coins freischalten

Spielt ihr „Multiversus“ zum ersten Mal, stehen zunächst nur vier der 16 Charaktere zur Verfügung. Nach dem Abschluss des Tutorials gesellt sich mit Wonder Woman ein fünfter Charakter hinzu. Alle weiteren Helden lassen sich sowohl mit Coins als auch mit Gleamium freischalten. Ungeduldige Zeitgenossen, die die Charaktere mit der Premium-Währung freischalten möchten, werden pro Held mit 700 Gleamium oder knapp zehn Euro zur Kasse gebeten.

Im Spiel an sich oder über die entsprechenden Battle-Pässe lassen sich zwar diverse kosmetische Extras wie Skins oder Banner verdiene, hier fällt allerdings auf, dass der Großteil der kosmetischen Inhalte lediglich mit der Premium-Währung Gleanium erworben werden kann. Berücksichtigen wir lediglich die Beträge, die für die Gleanium-exklusiven Inhalte fällig werden, kommen wir unter dem Strich auf Kosten von mehr als 250 Euro.

Die kosmetischen Inhalte in der Übersicht:

Charakter-Skins – 17 insgesamt, 13 Gleanium-exklusiv (Die Gesamtkosten betragen 14.450 Gleanium, umgerechnet mindestens 125 US-Dollar / Euro)

Ringout VFX-Animationen – 14 insgesamt, 9 Gleanium-exklusiv (Die Gesamtkosten betragen 9.600 Gleanium, umgerechnet mindestens 85 US-Dollar / Euro)

Verspottungen – 16 insgesamt, 13 Gleanium-exklusiv (Die Gesamtkosten betragen 5.300 Gleanium, umgerechnet mindestens 50 US-Dollar / Euro)

Sticker-Emotes – 5 insgesamt, 2 Gleanium-exklusiv (Die Gesamtkosten betragen 300 Gleanium, umgerechnet mindestens 5 US-Dollar / Euro)

Banner – 8 insgesamt, 1 Gleanium-exklusiv (Die Gesamtkosten betragen sind 350 Gleanium, umgerechnet mindestens 5 US-Dollar / Euro)

Die Gleanium-Pakete schlagen je nach Größe mit umgerechnet knapp fünf (450 Gleanium) bis 50 Euro (6000 Gleanium) zu Buche. Die finale Version von „MultiVersus“ erscheint im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Quelle: Videogames Chronicle

