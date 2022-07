Project G.G.: Kamiyas neuer Titel wäre ohne Tencent deutlich kleiner ausgefallen

Unter dem Arbeitstitel „Project G.G.“ kündigten die Verantwortlichen von Platinum Games im Februar 2020 einen neuen Titel an, der aktuell unter der Aufsicht von Branchenveteran Hideki Kamiya entsteht.

Im Interview mit der japanischen Famitsu verlor Kamiya ein paar Worte über sein neues Projekt und wies darauf hin, dass wir es hier mit mehr als nur einem simplen Action-Titel zu tun haben. Stattdessen möchten die Entwickler einen Titel abliefern, der sich um mehr als nur eine Spielmechanik dreht. „Frühere Titel hatten eine zentrale Spielkomponente“, führte Kamiya aus. „Zum Beispiel gab es in The Wonderful 101 ‚Unite Morph‘ und in Bayonetta die ‚Witch Time‘. Ein ähnliches Kernsystem wird im Teaser für Project G.G. angedeutet.“

„Wenn wir das Spiel in seiner ursprünglichen Form produziert hätten, wäre es wahrscheinlich wie bisher als reines Actionspiel produziert worden. Inabas Ambitionen übernahmen jedoch und das Spiel wurde stark erweitert. Dieses Spiel wird sich also nicht nur um die Action drehen.“

Enthüllung im kommenden Jahr angedeutet

Wann mit der offiziellen Enthüllung von „Project G.G.“ zu rechnen ist, verriet Kamiya zwar nicht, deutete allerdings an, dass Platinum Games eine Präsentation im Rahmen der E3 2023 oder des „Summer Game Fest“ im nächsten Jahr anpeilen könnte. Abschließend sprach Kamiya über die Entwicklung von „Project G.G.“ an sich und wies darauf hin, dass es vor allem den Investitionen des chinesischen Publishers Tencent zu verdanken ist, dass der Titel deutlich größer und ambitionierter ausfallen wird, als zunächst geplant wurde.

„Von der ersten Planungsphase an war es etwas, das zu einem kleinen Spiel oder einem großen Spiel gemacht werden konnte“, heißt es hierzu. „Von Anfang an haben wir uns entschieden, es als die erste von Kamiya erstellte interne IP zu produzieren. Wenn wir es jedoch so weiter gemacht hätten, hätte es angesichts der körperlichen Stärke von Platinum Games so ausgesehen, dass es sich um ein kleines Spiel handeln wird. Dann war da allerdings noch die Kapitalbindung mit Tencent, und wir beschlossen, etwas Interessanteres in einem größeren Maßstab zu machen. Die Grundlagen des Spiels haben sich jedoch seit Beginn nicht geändert.“

„Project G.G.“ erscheint für den PC und die Konsolen.

Quelle: Videogames Chronicle

