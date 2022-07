Rollerdrome: Neuer Trailer präsentiert euch die PS5- exklusiven Features

Mit "Rollerdrome" erscheint im kommenden Monat das neueste Werk der "OlliOlli World"-Macher von Roll7. In einem frisch veröffentlichten Trailer wird auf die Features eingegangen, die exklusiv auf der PlayStation 5 warten.

Mit „Rollerdrome“ stellten die „OlliOlli World“-Macher von Roll7 im vergangenen Monat ihr neuestes Projekt vor, das sich unter anderem für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet.

Kurz vor dem offiziellen Release des sportlichen Action-Titels stellten die Indie-Entwickler von Roll7 einen frischen Trailer zu „Rollerdrome“ bereit. In diesem wird etwas näher auf die Features eingegangen, die euch exklusiv auf der PlayStation 5 geboten werden. Wenig überraschend rücken hier die innovativen Funktionen des DualSense-Controllers in den Fokus, die in „Rollerdrome“ für eine besonders intensive Spielerfahrung sorgen sollen.

Wie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger in das Spielgeschehen eingebunden werden, verrät euch der angehängte Trailer.

Eine Demo für PS Plus Premium-Nutzer

Wie Roll7 kürzlich bekannt gab, werden Inhaber einer aktiven PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft mit einer kostenlosen Demo bedacht, die ihnen die Möglichkeit bietet, „Rollerdrome“ über einen Zeitraum von zwei Stunden in Augenschein zu nehmen. Darüber hinaus können PlayStation Plus Premium-Nutzer „Rollerdrome“ zum Launch für 19,79 Euro herunterladen. Normalerweise werden für den Sport-Action-Titel 29,99 Euro fällig.

„Langsamer zu werden oder anzuhalten, ist eine todsichere Methode, euch umbringen zu lassen. Jagt dem Adrenalinrausch hinterher und haltet immer euer Tempo – ihr müsst ständig in Bewegung bleiben und euch Wege durch die Arena suchen. Konzentriert euch darauf, gegnerischen Angriffen auszuweichen und Tricks auszuführen – beides füllt eure Munition wieder auf. Ihr könnt auf Gegner schießen, um ihre Gesundheit zu verringern und sie ins Taumeln zu bringen, aber lasst euch nicht dazu verleiten, anzuhalten“, so die offizielle Beschreibung von „Rollerdrome“.

„Rollerdrome“ erscheint am 16. August 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

