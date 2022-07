South of the Circle: Das narrative Abenteuer in der Antarktis hat einen Termin erhalten

South of the Circle:

Das narrative Abenteuer "South of the Circle" erscheint in wenigen Wochen für die Konsolen und den PC. Mit einem Trailer hat 11 bit studios einen offiziellen Erscheinungstermin mitgeteilt.

Der Publisher 11 bit studios sowie das Entwicklerstudio State of Play Games haben einen offiziellen Erscheinungstermin für das narrative Abenteuer „South of the Circle“ bekanntgegeben. Demnach wird das Abenteuer, das im Oktober 2020 für Apple Arcade erschien, ab dem 3. August 2022 auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (via Steam, GOG) erhältlich sein.

Kämpft um das Überleben!

Hinter „South of the Circle“ versteckt sich eine emotionale Erfahrung mit einer tiefgründigen, vielschichtigen Geschichte, die die Konsequenzen von Lebensentscheidungen in den Mittelpunkt. Entscheidet man sich für die Karriere oder die wahre Liebe? Befasst man sich mit der Gegenwart oder der Vergangenheit?

In der Rolle von Peter, einem Cambridge-Akademiker, der im Kalten Krieg in der Antarktis bruchlandet, sucht man nach Hilfe und realisiert, dass der Druck der Macht und der Aspirationen zu dieser Krise führten. Zudem entwickelt sich eine Liebesgeschichte zur Kollegin Clara, woraufhin Peter die Schwere all seiner Versprechen bewusst wird.

Dabei werden die Spieler auch einige bekannte Schauspieler in Aktion erleben. Demnach kann man sich auf Gwilym Lee („Bohemian Rhapsody“), Olivia Vinall („The Woman in White“), Richard Goulding („The Crown“), Anton Lesser („Game of Thrones“), Adrian Rawlins („Tschernobyl“) und Michael Fox („Downton Abbey“) einstellen.

Ein neuer Trailer gewährt uns noch einmal einen Eindruck von „South of the Circle“:

