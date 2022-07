Stray: PS5, PS4, Steam Deck und PC im grafischen Vergleich

"Stray" macht auch in technischer Hinsicht eine gute Figur.

Seit dem gestrigen Dienstag sind Gamer tierisch unterwegs. Denn das Indie-Adventure „Stray“ lässt sie in die Rolle einer niedlichen Katze schlüpfen. Während die Presse vom Spiel überzeugt ist und der Publisher schon einen Spielerrekord verzeichnen konnte, widmet sich ein Vergleichsvideo der technischen Komponente. Darin werden die PS5-, PS4-, Steam Deck- und PC-Version gegenübergestellt.

Fangen wir dieses Mal mit den Ladezeiten an: Die PS5 benötigt vier 4,30 Sekunden, um das Spiel zu laden. Auf der veralteten PS4 sind es knapp 13 Sekunden. Valves Handheld schafft es immerhin, das Geschehen in 6,56 Sekunden bereitzustellen. Am schnellsten ist der PC (3,90 Sekunden), dessen SSD-Modell jedoch nicht bekannt ist.

Sowohl die PS5 als auch der PC bieten eine 4K-Auflösung. Die PS4 zeigt 1080p an und greift dabei auf TAA-Upscaling zurück. Steam Deck besitzt als portable Konsole mit 720p die niedrigste Auflösung.

„Stray“ ist zweifellos auf allen Plattformen schön anzusehen. Texturen, Reflexionen und Pelz-Rendering haben auf der PS5 und dem PC die gleiche Qualität. Die besten Schatten und Post-Processing-Effekte kann aber der PC vorweisen.

Schöne Beleuchtung trotz fehlendem Raytracing

Noch erwähnenswert: Zwar haben die Entwickler des BlueTwelve Studios kein Raytracing verwendet, dafür aber eine Beleuchtungstechnik, die der globalen Beleuchtung ähnlich ist.

Im Großen und Ganzen läuft das Katzenabenteuer flüssig. Nur beim Laden bestimmter Areale kommt es auf allen Systemen zu Rucklern. Abgesehen davon benötigt lediglich die Steam Deck-Version weitere Optimierungsarbeit.

