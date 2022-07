Raji – An Ancient Epic: Indisches Folklore-Abenteuer ist jetzt als Enhanced Edition erhältlich

Raji - An Ancient Epic:

Bereits Ende 2020, als "Raji: An Ancient Epic" das Licht der Welt erblickte, konnte es viele Spieler mit seiner Mischung aus spannender indischer Mythologie und knackigem Gameplay begeistern. Nun ist das Fantasy-Abenteuer als Enhanced Edition zurück und hat jede Menge Verbesserungen parat, darunter neue Spielmodi, Grafikeinstellungen und Sprachoptionen.

Wenn euch bei den tropischen Temperaturen auch der Sinn nach Urlaub steht, wie wäre es dann mit einem Ausflug nach Indien? Vielleicht nicht gerade im echten Leben, schließlich dürfte es dort aktuell noch heißer sein als bei uns. Aber digital mit „Raji: An Ancient Epic“ würde sich eine kleine Auszeit von der Hitzewelle doch anbieten.

Das erstmals 2020 erschienene Fantasy-Abenteuer feiert nun nämlich mit einer Enhanced Edition sein Comeback, das Kenner und Neulinge gleichermaßen vor den Bildschirm lockt, um die indische Mythologie näher kennen zu lernen und dabei fiesen Dämonen eins auf den Deckel zu geben.

Neuer, schneller, besser: Raji – An Ancient Epic in der Enhanced Edition:

Trotz vieler neuer Features hat sich die Geschichte von „Raji: An Ancient Epic“ natürlich nicht verändert: Noch immer müsst ihr in der Rolle des jungen und von den Göttern auserwählten Mädchens Raji die Invasion aus dem Dämonenreich aufhalten und euren kleinen Bruder aus den Fängen des Dämonenlords Mahabalasura retten.

Die Einflüsse der hinduistischen und balinesischen Mythologie, die das aus Indien stammende Entwicklerstudio Nodding Heads Games großzügig in „Raji: An Ancient Epic“ hat einfließen lassen, kommen in der Enhanced Edition dank grafischen Verbesserungen und Ray-Tracing nun noch besser zur Geltung.

Auch sonst hat man sich mit der überarbeiteten Version alle Mühe gegeben, euch „Raji: An Ancient Epic“ von seiner besten Seite zu präsentieren: Euch erwarten neue Spielmodi, verbesserte Gegner-KI, neue Musik, Untertitel in sechs neuen Sprachen und eine neue Hindi-Sprachausgabe, für die Extraportion indischen Flair.

Die Enhanced Edition von „Raji: An Ancient Epic“ ist ab sofort für die PlayStation 4 verfügbar und ist dort noch bis zum 4. August auf unschlagbare 8,49 Euro reduziert, statt des Normalpreises von 24,99 Euro. Falls ihr den Titel schon länger im Auge habt, ist mit den neuen Features und dem günstigen Preis jetzt also die beste Gelegenheit, endlich zuzuschlagen.

