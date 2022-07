TMNT The Cowabunga Collection: Termin der Klassiker-Sammlung steht fest

TMNT The Cowabunga Collection:

Die "TMNT The Cowabunga Collection" hat einen Termin erhalten. Ab Ende August könnt ihr in die Klassiker der Sammlung eintauchen.

Konami hat der „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection“ einen Termin spendiert. Erscheinen wird die Sammlung mit einer Reihe klassischer Spiele am 30. August 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam und Nintendo Switch.

Enthalten sind in der Collection nicht weniger als 13 Spiele aus dem Klassiker-Archiv der 8-Bit-, 16-bit- und Arcade-TMNT-Spiele, sowie deren japanische Versionen. Der Preis liegt bei 39,99 Euro. Physische Ausgaben können laut Publisher sowohl online als auch bei lokalen Händlern vorbestellt werden.

Diese Klassiker sind enthalten:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

TMNT: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

TMNT II: The Arcade Game (NES)

TMNT III: The Manhattan Project (NES)

TMNT: Tournament Fighters (NES)

TMNT IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

TMNT: Tournament Fighters (Super Nintendo)

TMNT: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

TMNT: Tournament Fighters (Sega Genesis)

TMNT: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

TMNT II: Back From The Sewers (Game Boy)

TMNT III: Radical Rescue (Game Boy)

Ebenfalls betont Konami, dass man für die Adaption der Klassiker mit dem Videospielentwickler Digital Eclipse kooperiert, der verschiedene Quality-of-life-Features wie dauerhaft verfügbares Speichern, eine Rückspulfunktion, die Neubelegung der Tasten und Online-Features für einige der Spiele kreiert hat. Titel, die früher schon lokales Couch-Koop boten, stellen dies auch in der Collection zur Verfügung.

Was die „TMNT The Cowabunga Collection“ zu bieten hat, zeigt das folgende Video, das kürzlich veröffentlicht wurde:

