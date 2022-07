Gotham Knights: Batgirl im neuen Charakter-Trailer präsentiert

Den Start in das Wochenende versüßen uns die Entwickler von WB Games Montreal mit einem frischen Trailer zum kommenden Superhelden-Abenteuer "Gotham Knights". Mit Batgirl rückt einer der spielbaren Helden in den Fokus, mit denen ihr auf den Straßen von Gotham City für Recht und Ordnung sorgt.

Im Laufe der heutigen Nacht bedachten uns Warner Bros. Interactive Entertainment und die verantwortlichen Entwickler von WB Games Montreal mit einem frischen Trailer zum Superhelden-Abenteuer „Gotham Knights“.

Mit Batgirl rückt der besagte Trailer einen der vier Helden in den Mittelpunkt, mit denen ihr auf den Straßen von Gotham City für Recht und Ordnung sorgen könnt. Handfeste Spielszenen oder Details zu den Fähigkeiten von Batgirl solltet ihr im Rahmen des Trailers zwar nicht erwarten, diese werden nach dem aktuellen Stand der Dinge allerdings schon in Kürze folgen.

Wie die Verantwortlichen von WB Games Montreal kürzlich andeuteten, ist nämlich eine ausführliche Präsentation von Batgirl geplant, die im Zuge der San Diego Comic Con 2022 an diesem Wochenende erfolgen wird.

Gotham City versinkt im Chaos

In „Gotham Knights“ führt euer Weg in eine Version von Gotham City, in der Batman das Zeitliche segnete und das organisierte Verbrechend droht, die Metropole endgültig ins Chaos zu stürzen. Um dies zu verhindern, übernehmt ihr die Kontrolle über die vier Helden Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing, die den Kampf gegen die Schurken, die Gotham City bedrohen, aufnehmen.

Spielerisch wird „Gotham Knights“ von offizieller Seite als ein klassisches Action-Rollenspiel beschrieben, in dem ihr euch dem organisierten Verbrechen wahlweise alleine oder kooperativ mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen entgegenstellt. Darüber hinaus seid ihr nicht an einen der vier spielbaren Charaktere gebunden und könnt stattdessen nach Belieben zwischen Batgirl, Robin, Red Hood oder Nightwing hin- und herschalten.

„Gotham Knights“ wird ab dem 25. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Ursprünglich sollte das Action-Rollenspiel auch für die alten Konsolen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One erscheinen. Da es jedoch nicht möglich war, die Vision der Entwickler ohne massive Abstriche zu realisieren, entschied sich WB Games Montreal dazu, die Umsetzungen für die alte Konsolen-Generation zu streichen.

