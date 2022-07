Horizon Forbidden West: DLC in Arbeit? Zwei Darsteller sind zurück am Set

Aloys Motion-Capture-Darstellerin zeigt sich auf Instagram "bereit für etwas Mocap-Action". In einem weiteren Beitrag ist sie und der Schauspieler Louis Van Beek zu sehen, der ebenfalls an "Horizon Forbidden West" mitgewirkt hat.

Peggy Vrijen war für die actionreichen Bewegungen und Angriffsmuster von Aloy in „Horizon Forbidden West“ verantwortlich. Jetzt ist sie zu ihrer Arbeit als Motion-Capturing-Darstellerin zurückgekehrt. Auf Instagram zeigt sie sich in einem typischen MoCap-Outfit, wozu sie schrieb: „Bereit für etwas Mocap-Action“.

Motion-Capture-Arbeiten aufgenommen

Nur einen Tag zuvor postete Vrijen ein Bild von sich und dem Schauspieler Louis Van Beek. In der Beschreibung hieß es: „Ein kleines Mocap mit meinem lieben Kollegen.“ Wegen diesen zwei Beiträgen vermuten einige Fans auf Reddit, dass sich ein DLC zum aktuellen „Horizon“-Ableger in Entwicklung befindet.

Zur Info: Schauspielerin Ashly Burch war nur für Aloys Stimme und die Auftritte in den Zwischensequenzen verantwortlich. Die waghalsigen Animationen der Maschinenjägerin hat wiederum die niederländische Stunfrau aufgenommen. Tatsächlich stammen etwa 90 Prozent der Bewegungen von Vrijen. Grundsätzlich wollen die Macher keine Verletzung eines wichtigen Schauspielers riskieren, weil in solch einem Fall die Dreharbeiten unterbrochen werden müssen.

Eine Überraschung wäre eine Story-Erweiterung zu „Horizon Forbidden West“ nicht. Schließlich hat auch der erste Teil mit „Frozen Wilds“ ein DLC erhalten, der rund acht Monate später erschien. Und das Ende ließ genügend Spielraum für weitere Geschichten offen. Theoretisch könntet ihr also noch in diesem Jahr erneut in den Verbotenen Westen eintauchen.

Eine Idee für Aloys nächstes Abenteuer gibt es schon: An einer abgelegenen Stelle der Spielwelt befindet sich ein mysteriöses Schloss. Dieser Ort könnte in der mutmaßlichen Erweiterung eine Rolle spielen.

Alternativ könnten die beiden Darsteller auch am VR-Titel „Horizon: Call of the Mountain“ arbeiten. Zwar ist Aloy dort nicht die Hauptfigur, doch sie könnte trotzdem einen Nebenauftritt haben.

Weitere Meldungen zu „Horizon“:

So oder so wird das „Horizon“-Franchise in Zukunft weiter ausgebaut. Im April deutete Game Director Mathijs de Jonge einen dritten Teil an und zudem ist eine TV-Serie geplant.

