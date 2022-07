MultiVersus: Roster wird um weitere Charaktere erweitert – Video und Details

Der für „MultiVersus“ zuständige Entwickler Player First Games hat mitgeteilt, dass sich dem Roster des Titels weitere Charaktere anschließen werden. Auf Twitter nannte das Studio mit Rick, Morty und Lebron James die entsprechenden Namen. Zum zuletzt genannten Charakter wurde gar ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

In „MultiVersus“ gilt LeBron als der ultimative Teamkamerad, der sich an jeden Spielstil anpassen kann, gepaart mit seinen Basketball-Moves. Der Charakter wird spielbar sein, sobald die Open Beta beginnt.

Rick Sanchez wird als Wissenschaftler eine Reihe von Fähigkeiten einbringen, von denen viele seine charakteristische Portalkanone nutzen und strategisch mit seinen anderen Tricks, wie dem Beschwören von Meeseeks, kombiniert werden können.

Morty Smith, Ricks Kumpel in zahllosen Abenteuern, verfügt über einen Mix aus Fähigkeiten mit Schwerpunkt auf Geschossen und Kontermanövern, darunter Granatwaffen und die Fähigkeit, sich selbst auf Gegner zu schleudern.

Morty wird verfügbar sein, sobald in „MultiVersus“ am 9. August 2022 die erste Staffel an den Start geht. Rick kann ebenfalls ab der ersten Staffel gespielt werden, kommt aber offenbar etwas später in das Spiel.

Erst kürzlich wurde zu „MultiVersus“ ein Trailer veröffentlicht, der das Fortschritts- und Belohnungssystem des Plattform-Prüglers vorstellt. Dem Video zufolge können die Spieler Gold verdienen, indem sie sich einfach im Spiel betätigen. Das Gold kann danach für die Freischaltung neuer Charaktere sowie für die Verbesserung der Recken durch das Freischalten von Perks ausgegeben werden.

Player First Games betonte ebenfalls, dass es in „MultiVersus“ keine Lootboxen geben wird. Stattdessen kann ein Battle Pass in Anspruch genommen werden, der sowohl einen kostenlosen als auch einen Premium-Teil enthält.

Weitere Meldungen zu MultiVersus:

„MultiVersus“ wird für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC entwickelt. Das Spiel ist kostenlos und wird ab dem 26. Juli 2022 im Rahmen einer Beta getestet. Der Fortschritt dieser Phase kann in das fertige Spiel übernommen werden.

Weitere Meldungen zu Multiversus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren