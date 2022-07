Stray: Mod ersetzt Miauen durch „Jason!“ aus Heavy Rain

In „Stray“ schlüpfen die Spieler in die Rolle einer Katze, die von ihrer Familie getrennt wird und sich plötzlich in einer von Robotern bevölkerten Cyberpunk-Welt wiederfindet. Das Spiel ist seit dem 19. Juli 2022 erhältlich und kann von Abonnenten von PlayStation Plus Extra oder Premium ohne weitere Kosten gespielt werden.

Doch nicht nur die PlayStatiton-Spieler haben derzeit ihren Spaß mit dem Katzenabenteuer, sondern auch die PC-Nutzer. Nur wenige Tage nach dem Release gibt es schon eine kleine Moddingszene für „Stray“. Ein Modder hat das Miauen des Protagonisten nun durch Rufe aus Quantic Dreams „Heavy Rain“ ersetzt.

Beliebtes Meme lebt in „Stray“ weiter

Viele der derzeit veröffentlichten Mods zu „Stray“ kümmern sich um das Aussehen des Katzenprotagonisten. Sie verpassen dem Streuner eine neue Farbe, lassen ihn aussehen wie Garfield oder verpassen ihm eine Augenklappe. Der Modder „Gibrietas“ trieb es jedoch noch einen Schritt weiter und ersetzte das Miauen der streunenden Katze kurzerhand durch „Jason!“-Rufe aus Quantic Dreams „Heavy Rain“.

„Heavy Rain“ ist ein interaktives Drama-Action-Adventure über einen Serienkiller. Das Spiel beginnt mit einer Szene, in der Ethan Mars nach seinem Sohn Jason sucht. Mit dem Druck auf die X-Taste des Controllers können die Spieler Ethan dabei „Jason!“ in verschiedenen Ausführungen rufen lassen. Ethans Rufe nach Jason und später nach seinem zweiten Sohn Shaun wurden schnell zu einem Meme unter den Spielern. Nun, zwölf Jahre nach dem Release von „Heavy Rain“, lebt dieser anscheinend nie enden wollende Internet-Witz in dem Katzenspiel weiter.

„Stray“ wurde nach seiner Veröffentlichung schnell zu einem Erfolg für den Publisher Annapurna Interactive. Zu Release konnte gleich ein neuer Rekord bei den gleichzeitigen Spielern aufgestellt werden. Doch nicht nur die menschlichen Spieler scheinen ihren Spaß an dem Abenteuerspiel zu haben. Wie Clips aus den sozialen Netzwerken beweisen, verfolgen auch echte Katzen und Hunde gerne das Spielgeschehen.

