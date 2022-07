Marvel’s Midnight Suns: Spotlight-Trailer & Gameplay-Video zeigen Spider-Mans Fähigkeiten

Ab sofort steht der nächste Spotlight-Trailer zu Firaxis' Strategie-Titel "Marvel's Midnight Suns" bereit. Mit Spider-Man rückt dabei ein Held in den Mittelpunkt, der erst kürzlich bestätigt wurde.

Nachdem uns die Entwickler von Firaxis in den vergangenen Wochen diverse Helden wie Captain America oder Iron Man vorstellten, steht ab sofort der nächste Spotlight-Trailer zu „Marvel’s Midnight Suns“ bereit.

Dieses mal dreht sich alles um den beliebten Marvel-Helden Spider-Man, der erst kürzlich als spielbarer Held in „Marvel’s Midnight Suns“ bestätigt wurde. Genau wie es bereits bei Captain America und Iron Man der Fall war, wartet zunächst ein kurzer Spotlight-Trailer, der euch auf den Auftritt von Spider-Man einstimmt.

Ein ausführliches Gameplay-Video, in dem ausführlich auf die Stärken und Fähigkeiten des sympathischen Netzschwingers eingegangen wird, folgt in den nächsten Tagen.

Durchkreuzt die düsteren Pläne der Dämonenkönigin Lilith

In „Marvel’s Midnight Suns“ verschlägt es euch in eine fiktive Zukunft, in der die Armeen der Dämonenkönigin Lilith den Fortbestand der Menschheit bedrohen. Ihr übernehmt die Kontrolle über Lilith‘ Sohn, den Dämonenjäger Hunter, und rekrutiert verschiedene bekannte Helden wie Hulk, Iron Man, Spider-Man oder Captain America und nehmt den Kampf gegen die Dämonenarmeen auf.

„Du musst eine äußerst ungewöhnliche Gruppe aus erfahrenen Superhelden und gefährlichen übernatürlichen Kriegern anführen. Kannst du an der Seite von Legenden bestehen? Wird es Doctor Strange, Iron Man und Blade gelingen, ihre Differenzen im Angesicht dieser apokalyptischen Bedrohung zu vergessen?“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Midnight Suns:

„Marvel’s Midnight Suns“ wird am 7. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Update: Ab sofort steht auch das versprochene Gameplay-Video bereit, in dem ausführlich auf die Fähigkeiten von Spider-Man eingegangen wird.

Weitere Meldungen zu Marvel's Midnight Suns.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren