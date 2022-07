Dragon Quest The Adventure of Dai: Aktuelle Anime-Serie endet bald

Dragon Quest The Adventure of Dai:

"Dragon Quest: The Adventure of Dai", ein Anime-Serien-Spin-off der legendären JRPG-Reihe, wird bald sein Ende erreichen. Auf das große Finale der Show müsst ihr auch gar nicht mehr allzu lange warten.

Das ikonische „Dragon Quest“-Franchise aus dem Hause Square Enix hat im Laufe der Jahre zahlreiche verschiedene Projekte hervorgebracht, unter anderem das Manga-Spin-off „The Adventure of Dai“. 2019 wurden gleich mehrere neue Projekte angekündigt, die auf eben jenem basieren sollen. Hierzu zählt neben einem Konsolenspiel, das sich noch immer in Entwicklung befindet, auch eine frische Anime-Serie, die bald in ihrem großen Finale gipfeln wird.

The Adventure of Dai-Anime endet mit Episode 100

Diese Meldung verkündete Kazuya Karasawa, der Regisseur von „Dragon Quest: The Adventure of Dai“, auf der offiziellen Website der Anime-Show. In einer kurzen Mitteilung versichert er, alle Mitglieder des Teams hätten für jede einzelne Episode ihr Bestes gegeben und ergänzt anschließend: „Und jetzt geht es in den Endspurt zur 100. Folge! Wir werden bis zum Ende auf höchstem Niveau weitermachen, also viel Spaß dabei!“

Darüber hinaus meldeten sich mit Atsumi Tanezaki (Dai) und Toshiyuki Toyonaga (Popp) auch zwei Synchronsprecher aus der Anime-Serie zu Wort. Tanezaki bedankt sich für die Unterstützung der Fans seit dem Start des Projekts und hofft, „dass dieses große Abenteuer eure Herzen erreicht und für immer bei euch bleibt.“ Ihr Kollege Toyonaga schließt sich ihren Äußerungen an und sagt, der Höhepunkt der Geschichte würde mittlerweile bevorstehen. Zudem würde er sich „sehr freuen, wenn ihr mich auch von ganzem Herzen unterstützen könntet.“

„Dragon Quest: The Adventure of Dai“ startete im Oktober 2020 im japanischen TV und umfasst bisher 87 Episoden. Produziert wird das Projekt im Studio Toei Animation („Dragon Ball Super“, „One Piece“). Die Geschichte basiert auf der Manga-Reihe „Dragon Quest: Dai no Daibōken“ von Autor Riku Sanjō sowie Zeichner Kōji Inada, die von 1989-1996 veröffentlicht wurde und von 1991-1992 auch eine passende Anime-Serie spendiert bekam.

Wie eingangs bereits erwähnt, befindet sich derzeit ebenfalls ein Konsolenspiel in Entwicklung, das den Titel „Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai“ tragen wird. Hierbei wird es sich um ein Action-RPG handeln, das 2019 angekündigt wurde und um das es inzwischen wieder ziemlich still geworden ist. Das letzte große Update zum Spiel teilte Square Enix im Dezember 2021 mit, als der Titel auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Die aktuellste Episode der neuen „Dragon Quest: The Adventure of Dai“-Anime-Serie könnt ihr euch hierzulande immer samstags vormittags bei Crunchyroll im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln ansehen.

Guckt ihr euch die Anime-Serie „Dragon Quest: The Adventure of Dai“ an und hofft ihr auf ein baldiges Update zum Game?

