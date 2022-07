God of War Ragnarök: Baldiger Leak wegen Sicherheitsproblemen? – Gerücht

Die Leaks zu "The Last of Us" könnten nicht die Letzten gewesen sein. Das deutet zumindest Nick Baker von XboxEra in seiner neuesten Podcast-Folge an.

Die vielen Leaks zum „The Last of Us“-Remake haben Nick Baker überrascht. Und darüber hinaus sollen ihm schon mehrere Leaks bezüglich PlayStation-Spielen angeboten wurden. Daher vermutet der Mitbegründer von XboxEra: Sony Interactive Entertainment könnte mit Sicherheitslücken zu kämpfen haben.

Sollte ein weiterer Leak folgen, könnte es dieses Mal das Sony Santa Monica Studio schwer treffen: „Ich könnte etwas von einem wütenden griechischen Kerl bekommen, der sich mit nordischer Mythologie beschäftigt.“ Ob seine Quelle ihm tatsächlich etwas vorlegt oder ob überhaupt etwas dran ist, muss sich noch zeigen.

Weiterer Hinweis auf Reddit

Eine Aussage des GamingLeaksAndRumours-Moderator „Therabbidscot“ schlägt in die gleiche Kerbe. In einem Reddit-Thread bezüglich „The Last of Us Part 1“ schrieb er: „Von dem, was uns mitgeteilt wurde, gibt es nicht nur eine Quelle, für die es ein Leak gibt, sondern zahlreiche. Und es klingt auch so, als ob Ragnarok ebenfalls wahrscheinlich ist.“

„Sie haben auch angedeutet, dass die Leute planen, Ragnarok zu leaken. Also sehe ich nicht, dass das über Nacht verschwindet“, heißt es in einem anderen Thread.

Der Release von „God of War: Ragnarök“ ist für den 9. November dieses Jahres vorgesehen. Sicherlich werden in den nächsten dreieinhalb Monaten noch einige Infos an die Öffentlichkeit gelangen – entweder auf offiziellem oder auf inoffiziellem Wege.

Nach dem „The Last of Us Part 1“-Leak meinte Naughty Dogs Vizepräsident: „Leaks sind echt ätzend. Besonders wenn wir kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Spiels stehen. Es ist entmutigend und frustrierend für Teams, die ihr Herz daran gesetzt haben, großartige Dinge für unsere Fans zu erschaffen.“

Kommt es zum erwähnten Leak, dürften wir solch ein Statement bald auch von Sony Santa Monica lesen.

Hier das Video der thematisierten Podcast-Folge. Bei 1:29:00 spricht Nick Baker über Sonys mutmaßliches Sicherheitsproblem:

