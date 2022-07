Marvel’s Midnight Suns: Neues Video geht auf die Geschichte von Spider-Man ein

In den vergangenen Tagen bedachten uns 2K Games und die verantwortlichen Entwickler von Firaxis in regelmäßigen Abständen mit neuen Videos zum Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“.

Ab sofort steht das nächste Video bereit, in dem erneut der beliebte Superheld Spider-Man in den Mittelpunkt rückt. Nachdem in den zuletzt veröffentlichten Videos unter anderem Spider-Mans Fähigkeiten beleuchtet wurden, dreht sich dieses Mal alles um die Hintergrundgeschichte des beliebten Netzschwingers.

Bekanntermaßen wurde Spider-Man von einer radioaktiven Spinne gebissen, was ihn in die Lage versetzte, auf die Fähigkeiten von Spinnen zurückzugreifen. Auch der Tod von Peter Parkers Onkel Ben wird im Rahmen des Videos thematisiert.

Rekrutiert verschiedene Superhelden

Abschließend wird auf verschiedene Gegenspieler eingegangen, mit denen sich Peter Parker beziehungsweise Spider-Man in der Vergangenheit immer wieder konfrontiert sah. Darunter Venom, der in „Marvel’s Midnight Suns“ als gefallener Held mit von der Partie sein und euch das Leben schwer machen wird.

In „Marvel’s Midnight Suns“ nehmt ihr den Kampf gegen die Dämonenkönigin Lilith auf, die mit ihrer Armee von Dämonen die Welt der Menschen überfällt. Um den Fortbestand der Menschheit zu sichern und Lilith in die Schranken zu weisen, rekrutiert ihr verschiedene bekannte Helden wie Hulk, Iron-Man oder Spider-Man.

„Marvel’s Midnight Suns“ wird ab dem 7. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

