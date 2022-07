PS Store: Ein unterbewerteter Arcade-Racer ist jetzt so günstig wie noch nie

Einmal mehr möchten wir euch gerne ein Spiel vorstellen, das ihr aktuell im PlayStation Store zu einem deutlich reduzierten Preis kaufen könnt. Heute geht es um den Fun-Racer „Hot Wheels Unleashed“, der zu seinem Release noch eher im Windschatten unterwegs war. Nun könnt ihr das Spiel für 14,99 Euro (-70%) nachholen – so billig war der Titel bisher noch nie! In den nachfolgenden Zeilen verraten wir euch, warum diese Chance eine Überlegung wert ist.

Ein actionreicher Arcade-Racer in einem umfangreichen Paket

Acht Jahre, nachdem der letzte Videospiel-Ableger der Marke für Konsolen veröffentlicht worden war, feierte sie 2021 ihr Comeback – und wie! Obwohl das italienische Entwicklerstudio Milestone in der Vergangenheit zwar bereits reichlich Erfahrung mit Rennspielen gesammelt hat, waren vermutlich nicht wenige Fans der kultigen kleinen Spielzeugautos zunächst etwas skeptisch, immerhin arbeitete das Team vor allem an Simulationsspielen wie der „Ride“-Reihe.

Sorgen, die im Nachhinein unbegründet waren, denn „Hot Wheels Unleashed“ ist ein sehr guter Arcade-Racer. Was vielen derweil zuerst ins Auge gesprungen sein dürfte, ist die Optik des Titels. Den Machern ist es gelungen, den Look der Originale sehr detailverliebt nachzubauen. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr sogar kleine Unstimmigkeiten wie Fugen erkennen, an denen das Plastik verklebt wurde. Insbesondere für Fans ein wahrer Augenschmaus.

Doch nicht nur optisch kann der Titel überzeugen, sondern auch spielerisch. Den Verantwortlichen ist es gelungen, ein sehr gutes Fahrgefühl zu verwirklichen, das eine wunderbare Balance zwischen Zugänglichkeit und Anspruch schafft. Das arcadige Renngefühl macht dabei sofort Spaß, auch wenn die Feinheiten des Fahrens ein bisschen Eingewöhnungszeit erfordern. Gerade die Fahrphysik kann etwas knifflig sein, etwa wenn ihr das richtige Timing beim Durchfahren eines Loopings herausbekommen wollt. Habt ihr den Dreh jedoch erstmal raus, flitzt ihr wie ein Derwisch über die Kurse und lasst eure Konkurrenz hinter euch.

In erster Linie ist „Hot Wheels Unleashed“ dabei ein Singleplayer-Game und bietet diesbezüglich einen mehr als nur ordentlichen Umfang. Verschiedene Renntypen wollen von euch abgeschlossen werden, für deren erfolgreiches Bestehen ihr mit allerlei Goodies belohnt werdet, die ihr wiederum in unterschiedliche Verbesserungen investieren dürft. Besonders reizvoll und herausfordernd sind dabei die Rennen gegen starke Bossgegner. Solltet ihr von alledem einmal genug haben, könnt ihr euch in einem umfangreichen Streckeneditor ordentlich austoben oder euch in Mehrspielerrennen stürzen.

Mit „Hot Wheels Unleashed“ erwartet euch ein insgesamt wirklich gutes Arcade-Rennspiel, das euch stundenlangen Spielspaß bescheren wird. Das Fahrverhalten in Kombination mit dem Chaos, das regelmäßig auf der Strecke ausbricht, ist enorm unterhaltsam und wird insbesondere Genre-Fans an den Controller fesseln und so schnell nicht mehr loslassen. Doch auch all jene von euch, die nur unkomplizierten Spaß suchen, werden hier auf ihre Kosten kommen, denn dieses unterbewertete Rennspiel kann sowohl alte wie junge Autofans in seinen Bann ziehen.

Habt ihr „Hot Wheels Unleashed“ schon gespielt oder möchtet ihr den Arcade-Racer bald nachholen?

