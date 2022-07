Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Die Schauplätze im neuen Trailer

Am 30. August kommt das Remake von „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ in den Handel. Bevor es so weit ist, könnt ihr im neuesten Trailer die modernisierten Locations bewundern.

5 verschiedene Areale

Die offizielle Beschreibung des Trailers: „Die Welt liegt Ihnen zu Füßen! Bist du bereit, sie zu erkunden? Besuchen Sie Bay City, Albion, Tunguska, Takoshima und Solaris, um sich zu rächen und die lästigen menschlichen Siedlungen im Namen des Furonischen Reiches zu erobern.“

Wer die PlayStation-Version vorbestellen möchte, kann das im PS Store tun. Die Standard-Edition kostet euch 39,99 Euro. Wer weitere Inhalte möchte, kann die Dressed to Skill Edition für 54,99 Euro erwerben. Reicht euch das immer noch nicht, solltet ihr das Jumbo Pack ins Auge nehmen. Dafür wird ein Betrag in Höhe von 79,99 Euro verlangt.

Für leidenschaftliche Fans der Reihe wird darüber hinaus noch eine Sammleredition für stolze 400 Euro angeboten. Die PS5-Edition ist im Moment allerdings nicht verfügbar.

Entscheidet ihr euch für die Vorbestellung, bekommt ihr das Multiplayer-Spinoff „Clone Carnage“ kostenlos dazu. Zu welcher Edition ihr greift, spielt dabei keine Rolle. Nach der Veröffentlichung müsst ihr den Multiplayer zu einem Preis von 12,99 Euro extra kaufen.

Weitere Trailer zum „Destroy All Humans! 2″Remake:

Zu den bedienten Plattformen gehören die PS5, Xbox Series X/S und der PC. Auf Last-Gen-Versionen hat der Entwickler verzichtet, um eine hohe Grafikqualität zu gewährleisten.

