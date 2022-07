MultiVersus: Beta für alle geöffnet – Update liefert LeBron James, Rotation und mehr

Nachdem in der vergangenen Woche lediglich Spieler und Spielerinnen mit einem Early-Access-Zugang Zugriff auf die Beta des Multiplayer-Brawlers „MultiVersus“ erhielten, steht der Beta-Test ab sofort allen Interessenten zur Verfügung.

Passend zum offiziellen Start der offenen Multiplayer-Beta veröffentlichten die verantwortlichen Entwickler von Player First Games das erste Beta-Update zu „MultiVersus“. Mit dem Update 0.1 findet mit dem Basketball-Star Lebron James nicht nur ein neuer Charakter den Weg ins Spiel.

Darüber hinaus ist eine neue Free-Charakter-Rotation an Bord, die bis zum 8. August 2022 aktiv ist und die vier Charaktere Finn, Garnet, Superman und Reindog umfasst.

Taz‘ Tornado wird entschärft

Des Weiteren nahmen sich die Entwickler der verschiedenen Charaktere an. Hervorgehoben wird dabei vor allem Taz‘ Tornado, der laut Spielern und Spielerinnen zu mächtig ausfiel und daher entschärft wurde. Mit einem der nächsten Updates wird die besagte Fähigkeit zudem mit einem Cooldown versehen.

„Im Moment ist es unser Plan, den Tornado in einem kommenden Patch auf einen Cooldown-Move umzustellen“, heißt es hierzu. „Der Tornado ist Taz‘ charakteristischer Zug, also wollen wir ihn als einen seiner stärksten Angriffe behalten, wobei die Abklingzeit einen bewussteren Einsatz erzwingt.“

„Diese Nerfs werden die Stärke von Taz verringern, insbesondere auf höheren Spielniveaus. Also erwarten Sie in naher Zukunft einige Buffs für die anderen Moves in seinem Kit. Vielen Dank für Ihre Geduld und wir werden den Zustand des Spiels von Taz weiterhin bewerten.“

Weitere Meldungen zu MultiVersus:

Den kompletten Changelog zum ersten Beta-Update findet ihr hier. „MultiVersus“ erscheint im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Multiversus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren