RimWorld: 17 Minuten Gameplay auf der PS5

„RimWorld“ erscheint in dieser Woche für Konsolen, wie Double Eleven und die Ludeon Studios vor einem Monat bekanntgaben. Erscheinen wird der Titel demnach am 29. Juli 2022 für PS4 und Xbox One.

Wahlweise können Interessenten eine digitale Deluxe Edition erwerben, die drei Tage Early Access und den ersten DLC „Royalty“ enthält. Die Erweiterung kann bei Bedarf auch separat erworben werden.

Seit 2018 auf dem PC

Vor dem anstehenden Launch könnt ihr einen Blick auf die „RimWorld: Console Edition“ werfen, indem ihr das unten eingebettete Video startet. Es zeigt etwa 17 Minuten aus den Anfängen des Spiels.

„RimWorld“ wurde ursprünglich 2018 für den PC veröffentlicht und nutzt einen „intelligenten KI-Erzähler“, um die Geschichte voranzutreiben. In Anlehnung an ähnliche PC-Simulationen wie „Dwarf Fortress“ startet das Spiel mit drei schiffbrüchigen Überlebenden. Sie sind in einer fernen Welt gestrandet und es liegt an euch, sie zum Überleben und schließlich zu einer ganzen Gesellschaft zu führen.

Im Spielverlauf müssen auf dem fremden Planeten Ressourcen und Materialien besorgt werden. Zudem gilt es, auf die Gesundheit eurer Kolonisten zu achten und Einrichtungen, Fabriken und andere Dinge zu errichten beziehungsweise zu zerstören.

Jeder Kolonist verfügt über seinen eigenen, einzigartigen Hintergrund, der seine Geschichte bestimmt. Diese Geschichten, die von der bereits erwähnten KI generiert werden, beeinflussen, wie sie reagieren und helfen oder eure Bemühungen behindern.

Zugunsten der Konsolenversion wurde die Steuerung von „RimWorld“ modifiziert, um sie an den Controller anzupassen. Zudem wurde eng mit den Ludeon Studios, den ursprünglichen Entwicklern des Spiels, zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass das Spiel auf dem Fernseher den Wurzeln treu bleibt.

