Aliens Fireteam Elite: Vierte Season „Prestige“ gestartet – Trailer & Details

"Aliens: Fireteam Elite" startet in die vierte Season.

Nach der offiziellen Ankündigung Mitte des Monats steht mit „Prestige“ ab sofort die mittlerweile vierte Season des kooperativen Shooters „Aliens Fireteam Elite“ zur Verfügung.

Neben diversen neuen Inhalten werden im Rahmen von „Prestige“ auch kleinere Anpassungen am Spiel an sich geboten. Beispielsweise überarbeiteten die Cold Iron Studios das System der Progression, das euch jetzt in die Lage versetzt, euren Charakter ab Level 20 auf den Prestige-Rang zu heben.

Anschließend werdet ihr jedes Mal, wenn ihr zehn Prestige-Level aufsteigt, mit exklusiven Belohnungen bedacht. Darunter Outfits, Accessoires, Waffenfarben, Stickern, Emotes, Namensschildern und mehr.

Crossplay-Unterstützung und neue Waffen

Zu den weiteren Neuerungen gehört eine komplette Unterstützung des Crossplay-Features, das euch in die Lage versetzt, Teams mit Spielern und Spielerinnen von „Aliens Fireteam Elite“ zu bilden, die auf einer anderen Plattform als ihr unterwegs sind. Abgerundet wird die neue Season „Prestige“ von einer Handvoll exklusiver Waffen.

Die „M51 Breaching Scattergun“ verfügt beispielsweise über eine Doppelschusssalve, die euch vor allem im Nahkampf von Nutzen sein wird, während das „SVAT-92 Sokol“ als ein vollautomatisches Scharfschützengewehr beschrieben wird, mit dem auch auf weite Distanzen präzise Schüsse möglich sind. Der „P.649 HEL“ wiederum ist ein energiebasierter Laser, der ebenfalls auf lange Distanzen eingesetzt werden kann. Abschließend wartet die „DKT-59 Misha“, das als eine Mischung aus einer klassischen Pistole und einer Schrotflinte beschrieben wird.

„Aliens Fireteam Elite“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

