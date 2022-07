Beyond Good & Evil 2: Playtests gestartet – Projekt laut Insider „äußerst lebendig“

Nachdem es in der Vergangenheit recht still um „Beyond Good & Evil 2“ wurde, liefen laut dem bekannten Industrie-Insider Tom Henderson kürzlich externe Playtests an.

Somit erhalten erstmals auserwählte Nutzer und Tester außerhalb von Ubisoft die Möglichkeit, einen Blick auf das Langzeitprojekt zu werfen und den verantwortlichen Entwicklern wertvolles Feedback zukommen zu lassen. Weiter führte Henderson aus, dass „Beyond Good & Evil 2“ äußerst lebendig sei und kontinuierlich Fortschritte mache.

Da externe Playtests natürlich immer mit dem Risiko von Leaks verbunden sind, wird spekuliert, dass uns auf absehbare Zeit endlich neue Details und Spielszenen zu „Beyond Good & Evil 2“ ins Haus stehen werden. Offiziell bestätigt wurde dahingehend bisher allerdings nichts.

Wann „Beyond Good & Evil 2“ im Endeffekt veröffentlicht werden soll, ist weiterhin unklar. Da Ubisoft im Februar dieses Jahres einräumte, dass sich der Nachfolger nach wie vor in der Vorproduktion befindet, sollten wir laut Experten nicht vor dem Jahr 2024 mit einem Release des Titels rechnen. Doch auch bezüglich eines möglichen Releasezeitraums hüllen sich die Verantwortlichen von Ubisoft weiter in Schweigen.

Als gesichert gilt allerdings, dass „Beyond Good & Evil 2“ nicht mehr für die alten Konsolen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One erscheinen wird. Zum einen macht es für die Entwickler aus nachvollziehbaren Gründen wenig Sinn, die letzte Konsolengeneration weiter mitzuschleifen und die mittlerweile betagte Hardware weiter zu berücksichtigen. Erschwerend kam hinzu, dass die PlayStation 4 und die Xbox One bereits im vergangenen Jahr aus den Auswahlmöglichkeiten der offiziellen Website entfernt wurden.

Daher können wir wohl davon ausgehen, dass nur noch der PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S berücksichtigt werden und von den Entwicklern technisch entsprechend ausgereizt werden können, ohne Rücksicht auf die alte Hardwaregeneration nehmen zu müssen.

Now that Beyond Good and Evil 2 has started playtesting – What questions do you have?

(Yes, it’s very much alive)

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 26, 2022