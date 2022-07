Diablo 4: Beta-Start in Kürze? Entwickler meldet sich zu Wort – Update

Update: Laut PlayStation Game Size tauchte die Testversion inzwischen auch im PlayStation Network auf. Aber auch für diese Version dürften die Aussagen von Rod Fergusson gelten.

🚨 New Diablo IV Test Version Added To Database For PS4/PS5 pic.twitter.com/X3AIduWj5b

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 27, 2022