Hitman 3: Ambrose Island-Map steht bereit – Trailer stimmt auf die neuen Abenteuer ein

Nach der offiziellen Ankündigung vor einigen Wochen ist die neue „Hitman 3“-Map „Ambrose Island“ ab sofort verfügbar und kann von allen Besitzern des Stealth-Titels kostenlos heruntergeladen werden.

„Ambrose Island“ wird von den verantwortlichen Entwicklern von IO Interactive als ein neuer Stealth-Spielplatz in den Tropen beschrieben, der in der versteckten Bucht in der Andamanensee zu finden ist. Wie bei neuen Karten üblich, dürft ihr euch natürlich auch bei „Amrbose Island“ auf verschiedene neue Inhalte und Herausforderungen freuen.

Um auf die vor euch liegenden Abenteuer einzustimmen, stellte IO Interactive einen frischen Trailer zu „Hitman 3“ bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Entdeckt eine Vielzahl an Geheimnissen

Wie es von offizieller Seite heißt, wurde „Ambrose Island“ von einem gefährlichen Piratensyndikat besetzt und beherbergt eine Vielzahl an Geheimnissen, die darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Des Weiteren stellt IO Interactive den Spielern und Spielerinnen exklusive Ziele, Gameplay-Möglichkeiten, Herausforderungen, freischaltbare Belohnungen und weitere Inhalte in Aussicht.

Derzeit arbeitet das dänische Studio zudem am vor ein paar Monaten angekündigten „Freelancer-Modus“, der eigentlich in der ersten Jahreshälfte veröffentlicht werden sollte. Allerdings benötigen die Entwickler von IO Interactive laut eigenen Angaben noch etwas mehr Entwicklungszeit, um den eigenen Visionen und den Ansprüchen der „Hitman 3“-Community gerecht zu werden.

Daher wird der „Freelancer-Modus“, der laut offiziellen Angaben in internen Playtests sehr gut aufgenommen wurde, erst im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheinen. „Es wurde für Spieler entwickelt, die tiefer in das eintauchen wollen, was ein Hitman-Spiel sein kann, und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, ihm mehr Zeit zu geben“, hieß es zu dem neuen Modus weiter.

„Hitman 3“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

