Hogwarts Legacy: Offenbar noch 2022 – Konkreter Releasetermin durchgesickert?

Nach diversen Verschiebungen ist das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ laut offiziellen Angaben weiterhin für einen Release in diesem Jahr vorgesehen.

Während Warner Bros. Interactive Entertainment beziehungsweise die verantwortlichen Entwickler von Avalanche Software bisher keinen konkreten Termin nannten und weiterhin nur von einer Veröffentlichung in diesem Jahr sprechen, könnte der britische Arm des Versandriesen Amazon einen konkreten Releasetermin genannt haben.

Im Detail geht es um das offizielle Artbook zu „Hogwarts Legacy“, das von Amazon UK bisher nur mit einem Platzhalter in Form des 31. Dezember 2022 versehen wurde. Hier wurden Vorbesteller via E-Mail darauf hingewiesen, dass das Artbook mittlerweile einen konkreten Releasetermin hat.

Erfolgt der Release im Dezember?

Wie aus den E-Mails an die Vorbesteller hervorgeht, soll das offizielle Artbook zu „Hogwarts Legacy“ ab dem 6. Dezember 2022 erhältlich sein. Dies könnte darauf hindeuten, dass auch das Videospiel am gleichen Tag oder zumindest zeitnah veröffentlicht wird. Mit einem Release im Dezember würden Warner Bros. Interactive Entertainment und Avalanche Software den vollgepackten November umgehen, in dem verschiedene Schwergewichte wie Sony Santa Monicas „God of War: Ragnarök“ um die Gunst der Spieler beziehungsweise Spielerinnen buhlen.

„Hogwarts Legacy“ befindet sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung und wird euch erstmals die Möglichkeit bieten, einen eigenen Zauberer oder eine eigene Zauberin zu erschaffen und die offene Welt von Hogwarts zu erkunden. Versprochen wird eine spannende Geschichte, die sich um eine dunkle Bedrohung dreht, von der Hogwarts heimgesucht wird. Im Laufe der Geschichte könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr eure gewonnenen magischen Fähigkeiten für das Gute einsetzt oder euch den durchtriebenen Plänen eines bösen Zauberers anschließt.

Am vergangenen Wochenende erreichten uns unbestätigte Hinweise zu den Deluxe- und Collector’s-Editions von „Hogwarts Legacy“. Welche Inhalte hier im Detail geboten werden sollen, verraten wir euch hier.

Quelle: Reddit

