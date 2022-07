PS Plus Essential: Spiele für August 2022 geleakt

Am morgigen Mittwoch werden die PS Plus-Spiele für August 2022 angekündigt, was zumindest für die Games der Essential-Stufe gilt. Aber ihr kennt es bereits: Kurz vor der offiziellen Enthüllung kam es zu einem Leak, der von Dealabs stammt und quasi als Bestätigung angesehen werden kann. Denn in den vergangenen Monaten bestätigten sich die dortigen Angaben regelmäßig.

PS Plus im August 2022

Drei Spiele werden für PS Plus Essential (und die höheren Stufen) im kommenden August bereitgestellt, sofern sich die Liste auch diesmal bewahrheitet. Laut Leak sind es „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ für PS5 und PS4, „Yakuza: Like a Dragon“ für PS5 und PS4 sowie „Little Nightmares“ für PS4. Beim zuletzt genannten Spiel kommt es zu einer Überschneidung, denn es ist bereits ein Bestandteil der höheren PS Plus-Stufen.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS5 / PS4)

Veröffentlicht im September 2020

Metascore: 89

Userscore: 8,7

Preis im PlayStation Store: 44,99 Euro

Yakuza: Like a Dragon (PS5 / PS4)

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 84

Userscore: 8,1

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Little Nightmares (PS4)

Veröffentlicht im April 2017

Metascore: 78

Userscore: 8.1

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Offiziell angekündigt werden die PS Plus-Spiele für August 2022 am morgigen Mittwoch in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr, sofern Sony an der gewohnten Planung der vergangenen Jahre festhält.

Bis zur Freischaltung müssen PlayStation Plus-Kunden eine Woche länger warten. Denn erst am kommenden Dienstag erfolgt die Bereitstellung der neuen PS Plus Essential-Games. Es ist der erste Dienstag des neuen Monats und damit traditionell der Tag, an dem die „Gratis-Games“ in die Bibliothek wandern können.

Auch die PS Plus-Stufen Extra und Premium werden regelmäßig mit neuen Spielen erweitert. Die Ankündigung erfolgt in der Mitte eines Monats. Dementsprechend solltet ihr am 17. August 2022 die Augen und Ohren offenhalten – vielleicht auch schon am 10. August 2022, was wie im laufenden Monat zwei Wochen nach der Enthüllung der Essential Games wären.

PlayStation Plus kostet zwischen 59,99 und 119,99 Euro pro Jahr, abhängig davon, ob ihr als Abonnent Essential, Extra oder Premium wählt. Neben den Spielen der Instant Games Collection enthalten Extra und Premium zusätzliche Bibliotheken. Die höchste Stufe umfasst ebenfalls eine Reihe von Klassikern. Informationen zu den drei Stufen halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

