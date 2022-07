Star Wars Knights of the Old Republic: Remake auf unbestimmte Zeit verschoben?

Star Wars Knights of the Old Republic:

Entwicklerstudio Aspyr arbeitet mit dem "Star Wars: Knights of the Old Republic"-Remake an einem heißerwarteten PS5-Game. Laut einem neuen Bericht soll die Neuauflage des RPG-Hits jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden sein.

Das Remake von "Star Wars: Knights of the Old Republic" soll zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen.

Fast ein Jahr ist es mittlerweile her, dass mit „Star Wars: Knights of the Old Republic“ ein Remake eines der wohl besten Rollenspiele aller Zeiten angekündigt wurde. Anschließend wurde es wieder relativ still um das Projekt, obwohl die Verantwortlichen der Embracer Group erst vor wenigen Monaten nähere Informationen zur Neuauflage für die nahe Zukunft in Aussicht stellten. Nun soll das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben worden sein.

Entwicklung des Knights of the Old Republic-Remakes wegen interner Probleme pausiert?

Die Meldung geht zurück auf Bloomberg-Journalist Jason Schreier, der in der Branche bekanntlich sehr gut vernetzt ist. In seinem jüngst veröffentlichten Artikel schreibt der Brancheninsider, Hauptgrund für die Verschiebung seien interne Schwierigkeiten bei Entwicklerstudio Aspyr. Genauer seien diesen Monat überraschend sowohl Art Director Jason Minor als auch Design Director Brad Prince entlassen worden.

Danach hätten die zwei Studioleiter den Mitarbeitern im Rahmen verschiedener Gespräche erklärt, dass die Entwicklung des „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remakes auf Eis gelegt werde. Das Unternehmen befände sich nun auf der Suche nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten und Verträgen. Schreier habe diese Informationen von Personen bekommen, die sich zu diesen Entwicklungen nicht öffentlich hätten äußern dürfen.

Erst am 30. Juni soll die Spieleschmiede eine Demoversion der von vielen RPG-Fans heiß erwarteten Neuauflage des Kultspiels fertiggestellt haben, um sie den beiden Kooperationspartnern bei diesem Projekt, Lucasfilm Ltd. LLC und Sony Group Corp, zu präsentieren. Die Entwickler seien laut Schreier sehr überzeugt von ihrer Arbeit gewesen, weshalb die anschließenden Entlassungen der beiden Teammitglieder sehr überraschend gekommen sei.

Auf der anderen Seite soll die Studioführung mit der Demoversion des „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remakes nicht zufrieden gewesen sein. Angeblich hätte diese nicht den Fortschritt widergespiegelt, der eigentlich angestrebt worden sei. Aus diesem Grund sei die Reißleine gezogen und die Entwicklung auf unbestimmte Zeit pausiert worden. Eine Quelle, die mit dem Sachverhalt vertraut sei, habe Schreier berichtet, das Studio habe „unverhältnismäßig viel Zeit und Geld in die Demo“ investiert. Der damals gewählte Kurs sei deshalb nicht mehr haltbar gewesen.

Weitere Meldungen zum Star Wars: Knights of the Old Republic-Remake:

Darüber hinaus soll der Zeitplan der Produktion des Titels, ausgehend von zwei mit dem Projekt vertrauten Quellen, überaus ambitioniert gewesen sein. Aspyr habe seinen Mitarbeitern und Partnern gesagt, die Neuauflage des RPG-Hits solle bis Ende 2022 veröffentlicht werden. Ein Punkt, der intern zu Streit geführt haben könnte. Laut beiden Quellen sei nach den jüngsten Entwicklungen im Studio jetzt ein realistischeres Ziel ein Release im Jahr 2025.

Im Mai diesen Jahres wurde des Weiteren von der Embracer Group verkündet, dass Saber Interactive („World War Z: Aftermath“) in die Entwicklung einsteigen und Aspyr bei den Arbeiten am „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remake unterstützen werde. Einige Mitarbeiter von Aspyr seien laut Schreier der Ansicht, dass Saber Interactive das Projekt letztendlich komplett übernehmen könnte. Auf Anfrage von Bloomberg wollten sich weder die Embracer Group noch Aspyr zu den Inhalten in diesem Bericht äußern. Des Weiteren hätten auch Jason Minor und Brad Prince nicht auf Kommentaranfragen reagiert.

Das „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remake soll zeitexklusiv nur für die PlayStation 5 erscheinen. Ein Release-Termin ist noch unbekannt.

Was ist eure Meinung zum jüngsten Bericht rund um das kommende „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remake?

Weitere Meldungen zu Star Wars: Knights of the Old Republic.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren