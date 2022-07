Ubisoft: Reist mit Skull & Bones, Roller Champions und mehr zur Gamescom 2022

Nachdem Ubisoft kürzlich bekannt gab, dass das Unternehmen auf der Gamescom 2022 vertreten sein wird, stellt der Publisher am heutigen Mittwoch Abend sein Programm für die Messe vor.

Als offizieller Partner der Gamescom wird Ubisoft in diesem Jahr in der Halle 7.1, Stand A10/A-20 zu finden sein und den Spielern und Spielerinnen sowohl die Möglichkeit, kommende Titel des Unternehmens selbst anzuspielen, als auch eine exklusive Kinovorführung bieten. Als Highlight fungiert in diesem Jahr das im November erscheinende Piraten-Abenteuer, das auf einer 300 Quadratmeter großen Fläche präsentiert wird.

Die Präsentation der Entwickler selbst wird neue Gamplay-Szenen zeigen und die Fans laut Ubisoft „in eine düstere Piratenfantasie mit einzigartiger Umgebung eintauchen lassen“.

Verschiedene Präsentationen und Panele versprochen

Zu den weiteren Spielen, mit denen Ubisoft zu Europas führender Videospielmesse in Köln reisen wird, gehören „Roller Champions“ sowie „Just Dance 2022“, das im Family & Friends-Bereich in Halle 10.2 gespielt werden kann. Nachdem die Gamescom in den vergangenen Jahren COVID-19-bedingt nur digital stattfinden konnte, wird in diesem Jahr endlich wieder ein Publikumsverkehr möglich sein. Ubisoft wird die Gelegenheit nutzen, um aktiv mit den Spielern und Spielerinnen interagieren zu können.

Vor Ort werden Panels zu verschiedenen Themen rund um die Spielwelten von Ubisoft angeboten. Darüber hinaus werden Entwickler, Community-Manager und weitere Ubisoft-Mitarbeiter vor Ort sein und freuen sich darauf, die Community zu begrüßen und sich mit ihr über verschiedenste Themen auszutauschen.

„Es ist eine große Freude für die Ubisoft-Teams, wieder auf der Gamescom zu sein und gemeinsam mit der Gaming-Community zu feiern. Die Freude und der Enthusiasmus, die wir bei Großveranstaltungen wie der Gamescom bei den Spielern und Spielerinnen beobachten, treiben uns an, unvergessliche Spielerlebnisse zu schaffen“, sagt Alain Corre, Chief Publishing Officer von Ubisoft.

„Ich freue mich darauf, Ende August wieder persönlich mit Spielern und Spielerinnen, Entwicklern und Industriepartnern zusammenzukommen und unsere großartige neue Spielemarke Skull and Bones zu präsentieren.“

