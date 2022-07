Fuga – Melodies of Steel 2: CyberConnect2 kündigt rundenbasiertes Rollenspiel an – Erste Details und Teaser-Trailer

Fuga - Melodies of Steel 2:

Mit "Fuga: Melodies of Steel 2" wurde ein rundenbasiertes Rollenspiel aus dem Hause CyberConnect2 für die Konsolen und den PC angekündigt. Erste Informationen, Bilder sowie ein Teaser-Trailer stehen bereit.

Die Verantwortlichen von CyberConnect2 haben erste Informationen zu dem rundenbasierten Rollenspiel „Fuga: Melodies of Steel 2“ enthüllt. Das Abenteuer soll im Laufe des kommenden Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheinen.

Noch taktischer und dramatischer

Seit den Geschehnissen des ersten Teils ist ein Jahr vergangen. Jedoch sind die Kämpfe noch nicht vorbei, weshalb sich die Kinder einmal mehr an Bord eines Panzers in das Chaos stürzen. Die Entwickler wollen die Taktik, das Abenteuer sowie das Drama weiter verschärfen, weshalb man das Kampfsystem massiv erweitert, um mehr Strategien zu ermöglichen. Ein neues Event-System soll einem auch aufregendere Entscheidungen bieten, die die Erfahrung beeinflussen werden.

Zum Launch wird „Fuga: Melodies of Steel 2“ drei Sprachen unterstützen. Laut der Ankündigungen wird man sich auf Japanisch, Englisch und Französisch einstellen müssen. Jedoch möchte man nachträglich auch weitere Sprachen nachreichen. So werden Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, brasilianisches Portugiesisch, Lateinamerikanisches Spanisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch sowie vereinfachtes Chinesisch versprochen.

Einige Screenshots sowie ein Teaser-Trailer gewähren uns bereits einen Eindruck zu „Fuga: Melodies of Steel 2“. Sobald die Verantwortlichen weitere Informationen zum Rollenspiel enthüllen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

