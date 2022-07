Serious Sam: Siberian Mayhem erscheint offenbar für die PS5

Serious Sam:

"Serious Sam: Siberian Mayhem" wird offenbar für die PS5 veröffentlicht. Nach dem erfolgten PC-Launch tauchte beim ESRB ein entsprechender Eintrag auf.

Es scheint, dass „Serious Sam: Siberian Mayhem“ bald für die PS5 veröffentlicht wird. Grund zur Annahme liefert ein neuer Eintrag beim ESRB, dem amerikanischen Pendant der hiesigen USK. Bisher ist das Abenteuer nur für den PC erhältlich.

„Siberian Mayhem“ ist eine Erweiterung zu „Serious Sam 4“, in der sich Sam Stone nach Russland begibt, um gegen General Brand zu kämpfen. Die eigenständige Erweiterung bietet fünf Spielabschnitte mit neuen Gegnern, Waffen, Gadgets und mehr. Hinzukommen Nebenmissionen und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Große Blutspritzer und Fleischbrocken

Im ESRB-Eintrag wird der Titel wie folgt beschrieben: „Die Spieler benutzen Maschinengewehre, Schrotflinten und Raketenwerfer, um außerirdische Kreaturen und mutierte Menschen in frenetischen Kämpfen zu töten. Die Kämpfe werden von realistischen Schüssen, großen Explosionen und Schmerzensschreien begleitet. Wenn Feinde erschossen und getötet werden, erscheinen häufig große Blutspritzer.“

Bei einigen Waffenangriffen explodieren die Gegner laut ESRB „in große Fleischbrocken, die auf dem Schlachtfeld zurückbleiben“. Eine weibliche Kreatur werde mit entblößten Brüsten dargestellt. Und die Wörter „f**k“ und „sh*t“ sind im Spiel zu hören.

„Serious Sam 4“ wurde im vergangenen Dezember für die PS5 veröffentlicht. Wann die eigenständige Erweiterung folgen soll, ist gegenwärtig noch unklar. Mit einem Metascore von 70 und einem User-Score von 8.3 können sich PlayStation-Spieler mit „Serious Sam: Siberian Mayhem“ allerdings auf eine solide Kost einstellen.

GameWatchter schrieb zur PC-Version der Erweiterung: „Ein schlankes und gemeines Mitglied der Serious Sam-Familie, das mit ein paar neuen Spielzeugen experimentiert und mehr von dem bietet, was wir von Serious Sam gewöhnt sind. Es gibt den einen oder anderen unnötigen Ausrutscher durch zu viele Schießereien, aber im Großen und Ganzen behält es ein flottes, brutales Tempo bei.“

Related Posts

Weniger zufrieden war hingegen IGN Frankreich: „Wir alle wissen, was ein Serious Sam-Spiel in Bezug auf das Gameplay zu bieten hat. Und Siberian Mayhem liefert, aber mit technischen Pannen und allgemeiner schlechter Performance, die nicht akzeptabel sind.“

Weitere Meldungen zu Serious Sam: Siberian Mayhem.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren