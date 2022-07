The King of Fighters XV: Team Awakened Orochi im neuen Trailer vorgestellt

The King of Fighters XV:

Mit "Team Awakened Orochi" finden im kommenden Monat drei neue Charaktere den Weg in den Fighting-Titel "The King of Fighters XV". In einem frisch veröffentlichten Trailer werden euch die Neuzugänge etwas näher vorgestellt.

"The King of Fighters XV" bekommt im nächsten Monat neue Charaktere spendiert.

Nachdem der von SNK entwickelte und veröffentlichte Fighting-Titel „The King of Fighters XV“ in der Vergangenheit bereits mit diversen DLC-Charakteren versehen wurde, stehen die nächsten Neuzugänge bereits in den Startlöchern.

Im Detail haben wir es hier mit dem „Team Awakened Orochi“ zu tun, das im Laufe des kommenden Monats den Weg in „The King of Fighters XV“ finden wird. Zur Einstimmung auf die neuen Charaktere stellten die Entwickler von SNK einen passenden Trailer bereit, der euch einen ersten Blick auf die Mitglieder des „Team Awakened Orochi“ ermöglicht.

Diese drei Charaktere warten auf euch

Das „Team Awakened Orochi“ setzt sich aus den drei Charakteren Orochi Yashiro, Orochi Shermie und Orochi Chris zusammen. In „The King of Fighters ’97“ arbeiteten sie daran, Orochi wiederzubeleben und haben anschließend die Kräfte dieses geheimnisvollen Wesens geerbt, die von den drei Charakteren in „The King of Fighters XV“ eingesetzt werden.

Während es bei Orochi Yashiro in erster Linie um möglichst mächtige physische Angriffe geht, verwendet Orochi Shermie Blitze, um ihre Gegner schnell zu schocken und zuzuschlagen. Orochi Chris hingegen verwendet Feuer zusammen mit einigen Moves aus Kyo Kusanagis Repertoire. Weitere Eindrücke zu den Charakteren liefert euch der angehängte Trailer.

„The King of Fighters XV“ ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

