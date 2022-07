Bounty Star: Mech-Action mit Base-Building angekündigt – Trailer & Details

Mit "Bounty Star: The Morose Tale Of Graveyard Clem" kündigte der Publisher Annapurna Interactive in Rahmen des hauseigenen Games-Showcase einen neuen Indie-Titel an, der klassische Mech-Action mit den Elementen des Basisbaus verbinden wird. Wir liefern euch die passenden Details und den ersten Trailer.

"Bounty Star: The Morose Tale Of Graveyard Clem" erscheint 2023.

Im Rahmen des hauseigenen Games-Showcase stellte der auf ungewöhnliche Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Annapurna Interactive am gestrigen Abend verschiedene kommende Projekte vor.

Darunter „Bounty Star: The Morose Tale Of Graveyard Clem“, das von offizieller Seite als eine Mischung aus klassischer Mech-Action auf der einen und den Elementen des Base-Buildings auf der anderen Seite beschrieben wird. Ihr schlüpft in die Rolle der Kopfgeldjägerin Clem, der in der Red Expanse genannten Region lebt.

Hierbei haben wir es mit einer reichen Landwirtschafts- und Handelsregion zu tun, die von gewalttätigen Kriminellen und gefährlichen Bestien heimgesucht wird.

Sorgt in der Welt für Recht und Ordnung

„Die verbleibende Regierung lagert die Justiz an Experten wie Clem aus – Kopfgeldjäger, denen es freisteht, ihre Ziele in die gefährlichen Winkel der Welt zu verfolgen, in denen sie sich verstecken. Sie wird sich durch viele Ecken der Region kämpfen und mit diesen Spuren umgehen, wie sie es für richtig hält“, führen die verantwortlichen Entwickler aus.

Um euch gegen die Bestien und Kriminellen, die Red Expanse bevölkern, behaupten zu können, nehmt ihr am Steuer des „Desert Raptor MKII“ genannten Mechs Platz. Hierbei haben wir es mit einem durchschlagskräftigen Kampfroboter zu tun, der mit einer Vielzahl von Angriffssystemen ausgestattet werden kann: Schwere, leistungsstarke Nahkampfwaffen, dampfbetriebene hydraulische Belagerungswaffen, explosive Schusswaffen und mehr.

Auch die Rüstung des Mechs kann verstärkt werden, um ihn auf die vor euch liegenden Herausforderungen zuzuschneiden. Gleichzeitig steht Clem vor der Aufgabe, eine eigenen Basis zu errichten und zu verwalten. „Baue Wasser- und Stromversorgungsleitungen, baue Essen an und koche es, produziere Munition und Treibstoff für den Kampf und züchte Tiere. Diese heruntergekommene Ruine hat viel Potenzial, aber sie muss zusammen mit Clem wachsen“, heißt es hierzu.

„Bounty Star: The Morose Tale Of Graveyard Clem“ wird im Laufe des kommenden Jahres unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

