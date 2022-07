Destiny 2: Schmelztiegel bald mit Skill-based Matchmaking

Das PvP in „Destiny 2“ wird mit den kommenden Seasons ein wenig umgekrempelt. Wie Bungie in einer neuen Ausgabe von „This Week at Bungie“ mitteilte, wird der Schmelztiegel ein Skill-basiertes Matchmaking erhalten.

Bungie will daran arbeiten, dass die Matches im Schmelztiegel in „Destiny 2“ bald ausgeglichener sind. Das PvP in dem Shooter ist in der Community schon lange ein Diskussionsthema. Bislang fuhr Bungie nämlich die Schiene, die Ausgeglichenheit der Fähigkeiten der Spieler zugunsten einer guten Verbindung und einem schnelleren Matchmaking zu opfern. Besonders neue Spieler oder Nutzer, die nur selten im PvP anzutreffen sind, hatten darunter zu leiden.

„Destiny 2“ bald mit faireren PvP-Matches?

Wie das Studio in seinem letzten „This Week at Bungie“-Blogbeitrag mitteilte, sollen die kommenden Änderungen mit dem Start der nächsten Saison greifen. In der Saison 18 wird das Skill-based Matchmaking dann erst einmal nur im Kontrolle-Modus getestet. Andere Playlists werden während der kommenden Saison nicht geändert. Geplant ist, dass weitere Änderungen in der übernächsten Saison 19 eingeführt werden.

Laut den Entwicklern wird es durch die geplante Änderung unweigerlich zu längeren Matchmaking-Zeiten kommen. Im Gegenzug sollen die Spiele dann aber auch besser ausbalanciert sein. Bungie hofft, dass das Skill-basierte Matchmaking dazu führt, dass der Unterschied zwischen dem besten und dem schlechtesten Spieler eines Teams weniger als 20 Kills beträgt. Zudem sollen die meisten Matches mit weniger als 10 Punkten Unterschied zwischen den Teams enden.

Weitere Meldungen zum Thema:

Saison 18 startet am 23. August. Am gleichen Tag wird Bungie eine Präsentation im Zuge der Gamescom 2022 zeigen. Bei dem Showcase gibt es dann nicht nur weitere Informationen zu den kommenden PvP-Änderungen, sondern auch einen Ausblick auf die kommenden Inhalte des Shooters geben. Vor knapp einem Jahr wurde etwa zur gleichen Zeit die Erweiterung „Die Hexenkönigin“ angekündigt. Gut möglich, dass das Studio im August einen ersten Blick auf das nächste Kapitel „Lightfall“ gewährt.

Quelle: Bungie, PCGamesN

Weitere Meldungen zu Destiny 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren