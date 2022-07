GTA Online: Rückkehr eines beliebten GTA-4-Modus angeblich gecancelt

Der Journalist und Insider Jason Schreier hatte in den letzten Tagen einige spannende Geschichten aus der Welt der Videospiele zu berichten. So wollte Schreier nicht nur über eine angebliche Verschiebung des Remakes von „Knights of the Old Republic“ Bescheid wissen. Er hat sich auch mit 20 derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitern von Rockstar Games unterhalten.

Diese berichteten von einer deutlichen Veränderung des Betriebsklimas sowie eine Abkehr von der „Boy’s Club“-Mentalität. So will das Studio nun sensibler mit Minderheiten und politischen Themen umgehen. Dafür sollen sogar die Pläne für die Rückkehr eines beliebten Modus aus „GTA 4“ für „GTA Online“ gestrichen worden sein.

Rockstar streicht angeblich Rückkehr von „Cops ’n‘ Crooks“

Im Mai 2020 wurde George Floyd in Minneapolis, Minnesota, während einer Festnahme von einem Polizisten ermordet. Kurz darauf soll sich Rockstar Games dazu entschieden haben, die geplante Rückkehr von „Cops ’n‘ Crooks“ für „GTA Online“ abzusagen. Dies soll nur eine von mehreren politisch sensiblen Maßnahmen gewesen sein, die das Studio in den letzten Jahren zur Verbesserung der Betriebskultur ergriffen hat. Dazu wurden unter anderem auch transphobe Witze bei der Veröffentlichung der PS5- und Xbox-Series-X|S-Fassungen von „GTA 5“ entfernt.

„Cops ’n‘ Crooks“ war ein beliebter Spielmodus in dem Multiplayer-Part von „GTA 4“. Die Spieler wurden dabei in zwei Teams aus Kriminellen und Polizisten aufgeteilt. Angesicht des Aufschreis über die Polizeigewalt wirkte die Einführung des Modus aber geschmacklos. Die leitenden Angestellten des Unternehmens sollen besorgt darüber gewesen sein, wie der Modus in einer Zeit erhöhter Skepsis und Misstrauens gegenüber der amerikanischen Polizei hätte interpretiert werden können.

Der Bericht von Jason Schreier ging auch auf das kommende „GTA 6“ ein. Dies soll sich seinen Quellen zufolge stark von den Vorgängern unterscheiden. So soll in dem nächsten Teil der „GTA“-Reihe zum ersten Mal eine Frau als Protagonistin auftreten. Die Latina wird eine von zwei Hauptfiguren sein, die von Bonnie und Clyde inspiriert sein sollen.

