PS4 & PS5: Anteil der digital verkauften Spiele legt weiter zu

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts blickten die Verantwortlichen von Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment auf das am 30. Juni 2022 zu Ende gegangene Quartal zurück.

Wie unter anderem bekannt gegeben wurde, wurde die PlayStation 5 im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2022 2,4 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert. Seit dem offiziellen Launch im November 2020 bringt es die aktuelle Sony-Konsole also auf 21,7 Millionen an den Handel ausgelieferte beziehungsweise an den Endkunden durchverkaufte Einheiten.

Rückläufig war hingegen der Absatz von PlayStation 4- und PlayStation 5-Spielen, der von 63,6 Millionen abgesetzten Spielen im Vorjahresquartal auf 47,1 Millionen verkaufte Spiele sank. Im Zuge des Ganzen nannte Sony noch ein interessantes Detail zum Kaufverhalten der Spieler beziehungsweise Spielerinnen.

Fast 80 Prozent der Spiele wurden digital verkauft

Demnach legte der Anteil der PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele, die auf dem digitalen Weg abgesetzt wurden, gegenüber dem Geschäftsjahr 2021/2022 (1. April 2021 – 31. März 2022) weiter zu. Im abgelaufenen Quartal machte der Anteil an digitalen Verkäufen demnach 79 Prozent aus und stieg gegenüber dem letzten Fiskaljahr noch einmal an.

Zu beachten ist allerdings, dass dieser Wert gewissen Schwankungen unterworfen ist. Im ersten Quartal des letzten Geschäftsjahres wurden beispielsweise 71 Prozent der PlayStation 4- und PlayStation 5-Titel digital verkauft, während dieser Wert im zweiten und dritten Quartal auf 62 Prozent sank. Im vierten Quartal 2021/2022 stieg der Wert dann wieder auf 71 Prozent. Wir können also davon ausgehen, dass die Werte auch im laufenden Fiskaljahr 2022/2023 entsprechend schwanken werden.

