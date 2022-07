RimWorld: Konsolen-Editionen ab sofort erhältlich – Launch-Trailer

Die Kolonie-Simulation „RimWorld“ gibt es ab sofort auch für PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel ist bereits seit 2018 für den PC erhältlich und wurde nun für den Launch auf den Konsolen überarbeitet.

„RimWorld“ ist nun offiziell auch auf den Konsolen gestartet. Seit dem 29. Juli ist die Kolonie-Simulation für die Plattformen PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Käufer der Digital Deluxe Edition, die zusätzlich den ersten DLC „Royalty“ enthält, konnten bereits drei Tage früher mit dem Basenbau beginnen.

„RimWorld“ ist schon seit 2018 auf dem PC erhältlich, nachdem der Titel mehrere Jahre im Early Access war. Die Entwickler von Double Eleven haben einige Anpassungen vorgenommen, um die Steuerung der umfangreichen Simulation an den Controller der Konsolen anzupassen.

Launch-Trailer zu „RimWorld“ und dem DLC „Royalty“ veröffentlicht

„RimWorld“ ist stark von dem Spiel „Dwarf Fortress“ inspiriert. Ähnlich wie bei der Zwergen-Simulation müssen die Spieler auch in „RimWorld“ eine Basis bauen, Ressourcen beschaffen und ihre Bewohner zufriedenstellen. Allerdings muss sich eigene Kolonie auf einem fremden, hochgradig feindlichen Planeten durchschlagen.

„RimWorld“ legt zudem einen großen Wert auf das Geschichtenerzählen. Neben den verschiedenen Szenarien, aus denen die Spieler beim Start der Simulation auswählen können, gibt es auch drei unterschiedliche KI-Erzähler. Cassandra Classic, Phoebe Chillax und Randy Random unterscheiden sich dabei in der Schwierigkeit und generieren in regelmäßigen Abständen neue Events. Während die weiblichen Erzähler oft ein wenig mehr Milde walten lassen und den Schwierigkeitsgrad langsam erhöhen, kann bei Randy Random, wie der Name schon sagt, einfach alles passieren.

Im Februar 2020 hat „RimWorld“ seinen ersten DLC mit dem Namen „Royalty“ erhalten. Die Erweiterung führt die neue Fraktion des Imperiums und royale Titel ein. Der DLC ist in der Digital Deluxe Edition von „RimWorld“ auf der Konsole bereits enthalten, kann aber auch separat erworben werden. Im Juli 2021 erschien der zweite DLC für das Spiel, „Ideology“. Diese Erweiterung ist derzeit nicht für die Konsolen erhältlich.

