Tomb Raider: Neuer Leak könnte erste Details zum nächsten Spiel enthüllen

Dass an einem neuen "Tomb Raider"-Game gearbeitet wird, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Unbekannt ist allerdings noch, worum es in Lara Crofts nächstem Abenteuer gehen wird. Ein Leak könnte nun erste Details enthüllt haben.

"Shadow of the Tomb Raider" erschien im September 2018 unter anderem für die PS4.

Bereits seit geraumer Zeit ist bekannt, dass gegenwärtig an einem weiteren Ableger der ikonischen „Tomb Raider“-Reihe gearbeitet wird. Während sich sowohl Entwicklerstudio Crystal Dynamics als auch die neuen Rechteinhaber der Embracer Group bisher bezüglich des Projekts in Schweigen hüllte, könnte ein aktueller Leak nun erste Details zum kommenden Action-Adventure-Game rund um Lara Croft enthüllen.

Eine gereifte Lara Croft im Mittelpunkt, die sich mit anderen Tomb Raiders verbündet?

Die derzeit kursierenden Informationen gehen auf PlayStation-Leaker Colin Moriarty zurück, der angab, von einem anderen Brancheninsider ein Casting-Drehbuch für Synchronsprecher erhalten zu haben (via TheGamer). Daraus geht wohl unter anderem hervor, dass die Entwicklung des Spiels unter dem Codenamen „Project Jawbreaker“ laufen soll und sich Fans, wie in den Vorgängern, wohl auf einen Mix aus Realismus und Fantasy-Elementen einstellen dürfen.

Zudem scheint Crystal Dynamics nach einer neuen Synchronsprecherin für den Part der Lara Croft zu suchen. Die Angaben im Casting-Drehbuch enthalten folgende Angaben: „Authentisch britische Synchronschauspielerin, in ihren 30ern, 1,67m groß, athletisch.“ In den jüngsten drei Hauptablegern der „Tomb Raider“-Reihe war Camilla Luddington („Grey’s Anatomy“) als Originalstimme der schlagfertigen Schatzjägerin zu hören.

Darüber hinaus soll der jüngste Leak auch erste Story-Details zum kommenden Action-Adventure offenbaren. Es wird unter anderem erwähnt, Lara habe inzwischen ihr „Familien-Drama“ hinter sich gelassen, allerdings würde ihr die Einsamkeit zu schaffen machen. Des Weiteren sollen ihre Erlebnisse aus der sogenannten „Survivor“-Trilogie nun publik geworden sein und andere Menschen dazu inspiriert haben, ebenfalls zu Grabräubern zu werden.

Im Laufe der Handlung soll es zu einem mysteriösen Desaster kommen und um dieses zu verhindern, soll sich Lara mit anderen Grabräubern zusammentun. Außerdem soll die Heldin mittlerweile die Schatzsuche an den Nagel gehängt und sich dem Schutz von Artefakten verschrieben haben. Hier enden die vermeintlichen Informationen zu „Project Jawbreaker“.

Sollten die in diesem Leak enthaltenen Details tatsächlich zutreffen, scheint die „Tomb Raider“-Serie erneut eine etwas andere Richtung einzuschlagen. Es wirkt zumindest so, als könnten wir es mit einer ruhigeren, in sich gekehrten Lara Croft zu tun bekommen. Da diese Infos bislang noch unbestätigt sind, solltet ihr sie mit etwas Skepsis betrachten. Bisher hieß es nur, die Entwickler hätten das Ziel, die Reboot-Trilogie mit den klassischen Ablegern des Franchise zu vereinen.

Mit „Shadow of the Tomb Raider“ erschien 2018 der bis dato letzte Hauptteil der Reihe PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Was haltet ihr von den Informationen aus dem „Tomb Raider“-Leak?

