PS4 & PS5: Die Neuerscheinungen der Woche

Kommende Woche finden wieder einige neue PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele ihren Weg in den hiesigen Handel. Auf welche Games ihr euch dabei freuen dürft, verraten wir euch wie immer in unserer kleinen Übersicht.

The Gallery (PS4)

Release: 1. August 2022

Mit „The Gallery“ erwartet euch in interaktiver Film, in dem ihr echte Menschen seht. Gedreht haben die Verantwortlichen über einen Zeitraum von sechs Wochen von Februar bis März 2021. Die Story des Titels spielt in zwei Zeitebenen, einer im Jahr 1981 und eine im Jahr 2021.

In diesen können Spieler über 150 Entscheidungspfade auswählen, um letztendlich eines von 18 verschiedenen Enden zu sehen zu bekommen. Die Verantwortlichen beschreiben ihr Game als eine Mischung aus Gesellschaftsdrama und Geisterthriller.

Frogun (PS4, PS5)

Release: 2. August 2022

Fans von 3D-Plattformern könnten derweil mit „Frogun“ auf ihre Kosten kommen. Ihr schlüpft darin in die Rolle der jungen Renata, deren Eltern weltberühmte Forscher sind. Auf ihre letzte Expedition wollten sie ihre Tochter jedoch nicht mitnehmen, da sie die Beelzebub-Ruinen für zu gefährlich hielten. Drei Tage vergingen, in denen Renata auf die Rückkehr ihrer Eltern wartete. Sie ist sich sicher: Ihnen muss etwas zugestoßen sein!

Als Nachwuchsabenteurerin erkundet ihr abwechslungsreiche Areale und müsst tödlichen Fallen ausweichen, knifflige Rätsel lösen und gefährliche Gegner bezwingen. Außerdem könnt ihr Abkürzungen und geheime Bereiche entdecken. Es wird ebenfalls möglich sein, in einer Arena gegen einen anderen Spieler anzutreten.

After Wave: Downfall (PS4, PS5)

Release: 3. August 2022

Arcade-Shooter-Freunde sollten sich indes „After Wave: Downfall“ vormerken. Die Macher beschreiben ihr Werk recht simpel als ein Abenteuer, in dem ihr verschiedene Wasserlevel meistern und währenddessen gegen allerlei Monster kämpfen müsst.

Insgesamt warten zehn Level auf euch, die es zu bezwingen gilt – inklusive des einen oder anderen Bossgegners. Eure Schiffe dürft ihr übrigens ganz nach eure persönlichen Vorlieben konfigurieren und so an euren bevorzugten Spielstil anpassen.

South of the Circle (PS4, PS5)

Release: 3. August 2022

Das Adventure-Game „South of the Circle“ möchte euch derweil vor allem emotional mit seiner filmisch inszenierten Geschichte beeindrucken. Im Rahmen der Story geht es um die Konsequenzen von Lebensentscheidungen, über Liebe und Karriere sowie Gegenwart und Vergangenheit.

Entwickelt wurde das Spiel von State of Play, die einige bekannte Schauspieler für ihr Werk gewinnen konnten. Hierzu zählen unter anderem Richard Goulding („The Crown“), Anton Lesser („Game of Thrones“) und Olivia Vinall („The Woman in White“).

Sword and Fairy: Together Forever (PS4, PS5)

Release: 4. August 2022

Die von vielen Spielern meisterwartete Neuveröffentlichung der kommenden Woche dürfte vermutlich das Action-Rollenspiel „Sword and Fairy: Together Forever“ sein, das exklusiv für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint. Darin betretet ihr ein Reich, das von uralter Mythologie und fernöstlicher Ästhetik inspiriert ist. Die Story handelt von drei Clans (Dämonen, Gottheiten, Menschen). Ihr befehligt eine kleine Gruppe, in der jedes Mitglied spezielle Eigenschaften besitzt.

Das Spiel möchte euch dabei mit einem Mix aus dynamischen Echtzeitkampf-Mechaniken und vollkommener Bewegungsfreiheit begeistern. Mittels eines einfachen Knopfdrucks könnt ihr immer zwischen den Figuren hin und her wechseln, um so ihre Stärken strategisch klug in den Scharmützeln zu nutzen. Insgesamt soll euch das Fantasy-Abenteuer über 30 Stunden lang (Story + Sidequests) an den Controller fesseln.

GigaBash (PS4, PS5)

Release: 5. August 2022

Das Actionspiel „GigaBash“ entfesselt einmal mehr uralte und gewaltige Monster, die seit Jahrhunderten unter der Erdoberfläche schlummerten. Nun sind die Titanen jedoch wieder erwacht und wollen die Menschheit vernichten. Euer Ziel ist es natürlich, die Kaiju aufzuhalten.

Es steht euch frei, ob ihr als Titan kämpfen oder den Ungeheuern in einem gewaltigen Mecha-Anzug entgegentreten wollt. Auch für Partyspaß ist mit dem Titel gesorgt, denn das Game unterstützt unterschiedliche Mehrspielermodi für bis zu vier Spieler.

