PS5: Accolades-Funktion wird aufgrund fehlenden Interesses wieder entfernt

Nach dem Launch im November des Jahres 2020 wurde die PlayStation 5 mit diversen neuen Features bedacht, mit denen die allgemeine Nutzererfahrung verbessert werden sollte.

Unter den neuen Funktionen befand sich unter anderem das Accolades-Feature, mit dem es euch ermöglicht wurde, Spieler und Spielerinnen, mit denen ihr im PlayStation Network zusammengespielt habt, zu bewerten. Je nachdem, welche Erfahrung ihr mit den jeweiligen Nutzern gemacht habt, konntet ihr diese in Kategorien wie „hilfsbereit“ anonym mit positivem Feedback belohnen.

Um einen Missbrauch des Features zu verhindern, können lediglich Spieler und Spielerinnen bewertet werden, die sich im PlayStation Network nicht auf der eigenen Freundesliste befinden. Darüber hinaus können Nutzer lediglich einmal alle zwölf Stunden und einmal pro Multiplayer-Partie mit Accolades versehen werden. Ein Feature, das von der PS5-Community offenbar nicht so aufgenommen wurde, wie von offizieller Seite erwartet.

Feature wird in naher Zukunft deaktiviert

Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung der japanischen Niederlassung von Sony Interactive Entertainment hervor, in der das Unternehmen darauf hinweist, dass das Feature von der Community tendenziell wenig genutzt wurde und daher wieder deaktiviert wird. Einen konkreten Termin nannte Sony Interactive Entertainment zwar nicht, kündigte allerdings an, dass das Accolades-Feature „in naher Zukunft“ entfernt wird.

Dann wird es nicht mehr möglich sein, Spieler und Spielerinnen entsprechend zu bewerten. Darüber hinaus dürften wohl alle Accolades, die ihr in der Vergangenheit eingestrichen habt, verloren gehen. Als Knackpunkt dürfte sich die Tatsache erwiesen haben, dass das Accolades-Feature nicht in allen Spielen zur Verfügung stand und von den Entwicklern beziehungsweise Publishern separat eingebaut werden musste.

Im First-Party-Bereich wurde das Bewertungssystem beispielsweise von „Ghost of Tsushima’s Legends“, „Sackboy: A Big Adventure“ und „Destruction AllStars“ unterstützt. Auch Third-Party-Spiele wie „Call of Duty: Black Ops Cold War“ oder „Rainbow Six Siege“ machten in der Vergangenheit Gebrauch von der Accolades-Funktion.

